EL AYUNTAMIENTO RETIRA LA PANCARTA POR MIGUEL ÁNGEL BLANCO AL TÉRMINO DEL ACTO INSTITUCIONAL

- Carmena señala la tolerancia como remedio al terrorismo entre abucheos. El Ayuntamiento de Madrid retiró hoy la pancarta que recordaba a todas las víctimas del terrorismo por el 20 asesinato de Miguel Ángel Blanco al término del acto institucional, en el que la alcaldesa, Manuela Carmena, dijo que “la única receta posible” contra el terrorismo es “la democracia, la tolerancia, la capacidad de entendernos unos a otros”, mientras algunos asistentes la abucheaban y criticaban su discurso.El Gobierno municipal desoyó así la petición de la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco; el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y los grupos municipales de la oposición, de que mantuviera la pancarta todo el día e incluso toda la semana, y no la retirara tras el acto, en el que se oyó más a los críticos contra Carmena y la forma en que el Ayuntamiento ha gestionado el homenaje.Fuentes municipales indicaron a Servimedia que en principio “no hay novedades” acerca de una rectificación que lleve a recolocar la pancarta.Recibida ya entre gritos, Carmena comenzó dando las gracias a los concejales de los otros grupos municipales, que le precedieron en el turno de la palabra (el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, también hizo referencia la resto de grupos) y a los ciudadanos, “los favorables a mi persona y los no favorables”.Ante los abucheos, pidió que “todos seamos capaces de ejercer la democracia y escuchar al que habla aunque no estéis de acuerdo con nosotros”, porque “no hay nada más hermoso que que seamos capaces de entendernos aunque tengamos opiniones diferentes”. Carmena dijo que el Ayuntamiento de Madrid, como todos los demás a petición de la FEMP, había querido “hacer un recuerdo a ese acontecimiento terrible”, y subrayó que “lo más dramático es que haya un individuo que decida quitar la vida a otro por sus ideas”. “¡Qué terrible monstruosidad que las ideas puedan llevar al acto más cruel e inhumano!”, reflexionó, rechazando que los crímenes se puedan “embadurnar en una ideología” como hizo ETA, a la que llamó por su nombre y le afeó “cuantísimo dolor” generó.“Hoy es una fecha importante”, reconoció, admitiendo en parte la especificidad del asesinato de Blanco aunque el no darle preeminencia sobre otras víctimas hizo dudar hasta hace dos días de que se convocaría un acto institucional. Así, rememoró que tras el asesinato “la sociedad vasca fue capaz de romper totalmente con la actitud de silencio” y “empezaron las cosas a cambiar”.“Tenemos la memoria de ese acto y de todos”, dijo, recordando el compromiso del Ayuntamiento contra todos los actos terroristas que se siguen cometiendo, aunque fuera de España, el Foro contra las Violencias Urbanas que organizó y su empeño en que “nunca más tiene que ocurrir un acto de esas características”. Para ello, concluyó que “la única receta posible es la democracia, la tolerancia, la capacidad de entendernos unos a otros y el reconocimiento a la vida individual”, y cerró el acto “en memoria de Miguel Ángel Blanco, por él y por todos los que sufrieron con él”.