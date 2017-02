Aramburu sobre el acercamiento de presos de ETA: "No me parecería mal que el Estado tuviera ese gesto de generosidad"

Etiquetas

El escritor Fernando Aramburu, reconocido con el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año 2016 por 'Patria' (Tusquets), ha señalado este miércoles que no vería con desagrado un acercamiento de presos de la banda terrorista ETA en el momento actual, con una banda terrorista ETA moribunda por la acción policial y con un alto el fuego permantente.

"No me parecería mal que el Estado tuviera ese gesto de generosidad con los familiares de los presos", ha asegurado en declaraciones a Europa Press. Y Aramburu sabe de lo que habla. En 'Patria', la obra que le ha merecido este galardón pero que él siempre ha admitido que le hubiera gustado no escribir, retrata los años más violentos de la banda terrorista ETA.

El escritor vasco, que abandonó España no por sus ideas sino "por amor", ha puesto su mirada en la situación actual de lo que queda de la banda, fundamentalmente sus presos, y en la histórica reivindicación de que sean agrupados entorno a las cárceles vascas. El acercamiento no le parecería mal, según ha defendido este autor, porque "la razón" que motivó la dispersión "ya no se cumple".

En la obra que le ha valido el Premio Francisco Umbral, Aramburu resume a través de dos familias más de 30 años de convivencia en el País Vasco entre víctimas y victimarios. El punto de partida de la novela es el alto el fuego decretado por ETA en 2011, aunque viaja hacia delante o hacia atrás para dar voz a personajes que, bien pretenden olvidar o bien buscar una redención.

"Un sólido testimonio literario que perdurará como una crónica de gran valor histórico para entender la última parte del siglo X, tanto en España como en Euskadi", en palabras del jurado, que ha subrayado que la obra "refleja perfectamente el mundo vasco; sus gentes, sus lenguas, sus paisajes y el castellano; el tiempo de sus versos tan magistralmente utilizado que sorprende".

Aramburu ha dicho sentirse "muy contento y honrado" por un reconocimiento que no esperaba "para nada" y que le ha sorprendido cuando se disponía a coger un taxi para ir al aeropuerto de Barcelona, ciudad en la que ha estado recientemente.

Una Ciudad Condal, ha admitido, en la que ha percibido un ambiente "exaltado" por el conflicto entre el Govern catalán y La Moncloa a raíz de la reclamación de independencia para Cataluña. Como "opinador", ha recalcado, la sociedad se encuentra "enfrentada" por esta cuestión, algo que ha lamentado.

"Estoy cansado del tema. No soy partidario de que nadie dentro de las instituciones deje de responder ante la ley", ha subrayado el autor vasco.