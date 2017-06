Asociación Catalana de Víctimas ve "lamentable" y "desafortunado" que Puigdemont compare referéndum y fin de ETA

Etiquetas

El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, José Vargas, ha tachado este martes de "lamentables" y "muy desafortunadas" las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las que comparaba el referéndum con el fin de ETA.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha dicho que son unas palabras "criticables al 100%" y que "no se puede comparar una cosa con la otra". En su discurso, Vargas se refiere al del presidente de la Generalitat en el 30 aniversario del atentado de ETA en Hipercor de Barcelona, en el que aseguraba que, de no haber sido por "la persistencia de muchas personas", el "combate" contra la organización terrorista "no se hubiera ganado".

"En unos años diremos lo mismo: hemos conseguido todo lo que el pueblo de Cataluña se propuso porque persistimos y porque no nos resignamos y porque no renunciamos", espetó el presidente en alusión al proceso independentista.

ENTENDIMIENTO Y DIÁLOGO

Sobre las disculpas hacia las víctimas por parte del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, el presidente de la Asociación ha afirmado que las recibe "en positivo" y esperando que se abra un "camino de entendimiento y diálogo".

En ese sentido, ha recordado que las víctimas solo recibieron ayudas por parte de la Gobierno catalán durante los cuatro años que estuvo José Montilla. "Nos ayudó y respaldó. A partir de ahí, Artur Mas nos echó del despacho y nos quitó la subvención", afirmaba.

Por otro lado, Vargas ha dicho que no cree "ni una sola de las palabras" del secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, quien en estas se refirió al atentado de ETA como "una catástrofe". A su juicio, es un "indeseable" y considera que "sale a hacerse la foto". "Otegi jamás se va a arrepentir de todo lo que ha hecho ETA", ha zanjado.