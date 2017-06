Atutxa pide autocrítica a la IA para que deje de "reverdecer el recuerdo fatal" de asesinatos que jamás debieron ocurrir

Etiquetas

Recuerda que el PNV recibía peticiones de presos para que se les mantuviera dispersos, sin "control de comisarios políticos"

El expresidente del Parlamento vasco y consejero de Interior entre 1991 y 1998, Juan María Atutxa, ha pedido autocrítica a la izquierda abertzale para que deje de "reverdecer el recuerdo fatal" de la "brutalidad" de los asesinatos de ETA, "que jamás debieron ocurrir". Además, ha recordado que PNV recibía peticiones de presos para que se les mantuviera dispersos, sin "control de comisarios políticos en las cárceles", y ha recordado que la dispersión "no asesinada a nadie" en las prisiones", mientras que el entorno de la banda "apoyaba a quienes asesinaban".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atutxa ha señalado que se le "remueve siempre algo por dentro" cuando se celebran aniversarios de atentados de ETA como ayer paso con los 30 años del coche bomba de Hipercor en el que resultaron 21 personas muertas y 45 heridos.

A su juicio, se le "removerá hasta que alguien definitivamente haga un balance" respecto a un total de unas 30.000 personas que han sufrido "a lo largo de todo este trayecto estéril del ejercicio de la violencia y del terrorismo".

En este sentido, ha recordado que han sido casi 900 personas asesinadas por ETA, además de más de un centenar de muertos "por refriegas o colocando artilugios y bombas, sufrimiento en todas partes, las reivindicaciones de la alternativa KAS, de las que ya no habla nadie, y muchas otras cosas".

Por ello, se ha preguntado qué se ha conseguido en este tiempo. "Cuando a mí se me ponga al otro lado qué se ha conseguido, que creo que es cero, absolutamente nada, a partir de ese momento empezaré a borrar ya de mi vida tanta brutalidad, pero no se puede olvidar", ha dicho.

Tras recordar el 30 aniversario de "aquel hecho desgraciado" en Hipercor, ha señalado que "hizo reaccionar a muchísima gente", y ha felicitado a quienes "reaccionaron, por lo menos, en aquel entonces".

"Ahora ha sido Hipercor y cada día tenemos algo más. Porque no olvidemos que en los primeros años de la década de los 80, un año hubo cada tres días de media un muerto, un asesinado. ¿Cómo no va a reverdecer en nosotros el recuerdo fatal de algo que jamás debería haber ocurrido y que algunos todavía se mantienen en aquello de 'mantenella y no enmendalla' porque todavía no han hecho una autocrítica debida de lo que aconteció, que no sirvió para nada", ha indicado.

Ante ello, cree que "tienen que hacer autocrítica, sin duda alguna, aquellos que comprendían en cierto modo que aquello debiera hacerse", es decir, "quienes se han autodefinido como izquierda abertzale".

"Yo en muchas ocasiones dije que ETA habría desaparecido hace muchísimo tiempo si no hubiera tenido el apoyo social que tenía. Por tanto, esa gente que apoyó socialmente a la organización terrorista, que aplaudió en determinados momentos y que se alegró en otros momentos de determinados asesinatos", ha manifestado.

Asimismo, considera que el 20 de octubre de 2011, cuando ETA abandonó las armas, "muchos de ellos, bastantes de ellos, a lo mejor dijeron, ¡hombre, ya podría haber sido el 20 de enero de 2012 y acabar algunas cositas que teníamos por ahí todavía pendientes!".

"Tenemos que mirar al futuro, pero la verdad es que alguien tiene que hacer esa autocrítica para que nosotros no estemos en cada una de estas fechas, que nos traen al recuerdo todas esas brutalidades, pensando en ello", ha manifestado.

DISPERSIÓN

Juan María Atutxa se ha referido a las acusaciones realizadas por la izquierda abertzale contra el PNV por "haber estado en la gestión de las políticas" de alejamiento y dispersión de los presos, y que ahora piden a los jeltzales autocrítica, y ha recordado que "se ha repetido hasta la saciedad que había presos en las cárceles que solicitaban que no estuvieran bajo la tutela o el control de los comisarios políticos en las cárceles".

"Porque eso funcionaba como un grupo monolítico, sin duda alguna. Y ha habido experiencias que han tenido que pagar facturas y me viene a la mente el caso de 'Yoyes'", ha señalado en alusión a María Dolores González Katarain, dirigente de ETA asesinada por la banda acusada de traición por reinsertarse.

"A nuestro propio partido llegaban peticiones de que se les mantuviera dispersos para poder tomar sus propias decisiones. Pero, la dispersión, además, no asesinaba a nadie en las cárceles. Y, en cambio, quienes están ahora solicitando esas autocrítica, sí estaban apoyando a quienes asesinaban", ha dicho.

Atutxa ha manifestado que, aunque haya podido cometer errores durante su trayectoria, ha destacado que él "nunca ha llegado a aplaudir o a entender que a alguien se le segara su vida". "Y de todo eso hay que dar cuentas ante la sociedad y eso está pendiente todavía", ha concluido.