El Ayuntamiento está haciendo estudios por distrito de cara a una posible instalación de bolardos de seguridad

Lo que hace el Ayuntamiento es "seguir las indicaciones y recomendaciones de los expertos y de las autoridades competentes, como Delegación, Policía Nacional e Interior", dice Barbero

El Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo estudios por distritos de cara a una posible instalación de más bolardos "para ver en qué momento y lugares se pueden poner, unos más fijos que otros, para permitir el acceso de los vehículos de emergencia y que haya posibilidades de evacuación".

Lo ha apuntado este lunes el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, después de que la oposición en pleno haya preguntado en la comisión del ramo por el refuerzo de medidas antiterroristas tras los ataques en Barcelona y Cambrils.

La edil de Ciudadanos Ana Domínguez ha recordado que, en la noche posterior a los atentados, Madrid blindó el acceso a Sol con jardineras de granito, como las instaladas en Nochevieja siguiendo las indicaciones de Delegación de Gobierno. La formación naranja propone más instalaciones de bolardos rectrátiles y cámaras de videovigilancia en una apuesta por la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad.

Barbero ha contestado que lo hace el Ayuntamiento es "seguir las indicaciones y recomendaciones de los expertos y de las autoridades competentes, como Delegación de Gobierno, Policía Nacional y Ministerio del Interior".

La portavoz de Seguridad del PP, Inmaculada Sanz, ha comenzado su intervención, como han hecho todos los grupos, recordando a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. La edil ha centrado sus palabras en el "magnífico trabajo realizado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ante el desafío del terrorismo yihadista", con una "magnífica coordinación entre Policía Municipal y Nacional". "Se tienen que tomar las medidas necesarias y que sean los expertos los que las tomen, no desde un posicionamiento ideológico", ha remachado.

Barbero ha insistido en que son los expertos los que determinan las medidas a seguir. Ahí es donde ha enmarcado la decisión del Ministerio del Interior de mantener el nivel de riesgo en cuatro, no elevarlo a cinco. El delegado no ha podido desvelar muchos más detalles de ese binomio "complicado" seguridad-libertad pero sí ha insistido en que la colaboración con otros Cuerpos es "muy fluida y permanente".

En cuanto a las cámaras de videovigilancia en el centro, Barbero ha señalado que el Estado es "muy garantista" y que el número es "más que suficiente" aunque el Ayuntamiento está "abierto a todas las posibilidades que lleguen desde Delegación de Gobierno manteniendo el derecho a la intimidad".

Sobre el uso de armas largas, Barbero ha recordado que el jefe superior de la Policía Nacional ya concretó que la municipal no tiene competencias para portarlas siendo la competencia de la Comunidad. En cuanto al empleo de armas tipo taser, el delegado ha asegurado que esa cuestión no se trató en la reunión entre Ayuntamiento y Delegación de la semana pasada. "Ni salió cuando algunos medios de comunicación dijeron que la alcaldesa, Manuela Carmena, no estaba de acuerdo, pero no se habló", ha revelado.

El portavoz socialista en la comisión, Ramón Silva, se ha interesado por la formación específica de los profesionales de la seguridad. Desde el área han contestado que siempre se valora la posibilidad de aumentar la formación en la lucha contra el terrorismo, y más en nivel 4, y que ya hay cursos en este sentido. De hecho, el 2018 se organizarán unas jornadas sobre terrorismo yihadista.