MARI MAR BLANCO CONTESTA A CARMENA: “RECORDAR A MIGUEL ÁNGEL ES RECORDAR A TODAS Y CADA UNA DE LAS VÍCTIMAS”

Mari Mar Blanco, hermana del edil y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, contestó este lunes a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que homenajear a su hermano, concejal vasco del PP asesinado por ETA hace 20 años, es “recordar y no olvidar a todas y cada una de las víctimas” y rememorar “el principio del fin” de ETA.La diputada popular hizo estas consideraciones en el acto de homenaje a su hermano en la sede del PP que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, cuando se cumplen 20 años del secuestro y asesinato del concejal popular de Ermua (Vizcaya) a manos de la banda terrorista ETA.Preguntada por la negativa del Ayuntamiento de Madrid a desplegar una pancarta en Cibeles para homenajear a Miguel Ángel Blanco porque “supondría un menosprecio de unas víctimas en relación con otras”, señaló que “recordar a una víctima es recordar y homenajear a todas”.“Recordar a Miguel Ángel Blanco es recordar todo lo que supuso su secuestro asesinato, el espíritu de Ermua, esa movilización ciudadana, es recordar esa concienciación cívica y democrática en la lucha contra el terrorismo y cómo la sociedad vasca consiguió quitarse ese velo del miedo y cómo la sociedad española dio un paso al frente”, defendió.Por ello, Mari Mar Blanco respondió a Manuela Carmena que recordar a su hermano “no es solo recordar a una víctima”, sino que supone “recordar todo lo que se avanzó en la lucha contra la derrota de ETA”, un hecho que “merece un momento especial”.No obstante, declaró que no espera una rectificación por parte del Consistorio madrileño. “Con ese gesto acompañan las palabras que hemos tenido que oír por parte de Podemos. El que calla otorga y el silencio siempre ha sido muy cómplice en el País Vasco”. Habló de la “derrota policial” de ETA, al considerar que “queda hacer mucho más” para conseguir la “disolución incondicional frente al terror”. “El Estado de Derecho no se puede doblegar ante una organización terrorista y tenemos que mantener el nivel de exigencia y sin ceder nada conseguir esa disolución incondicional”, zanjó.