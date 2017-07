ETA. MARI MAR BLANCO, SORPRENDIDA POR LA POSICIÓN DEL PSOE ANTE ALGUNOS HOMENAJES A MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Etiquetas

La diputada del Partido Popular y hermana de Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, se mostró este miércoles sorprendida por la posición que está adoptando el PSOE en algunos lugares, como en Lasarte (Guipúzcoa), impidiendo homenajes en recuerdo a su hermano con motivo del 20 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.En los pasillos del Congreso, Blanco reconoció que lo que estos días, “desgraciadamente”, está viendo le “extraña”, porque hace 20 años tanto el PNV como el PSOE estaban en los actos y ahora están impidiendo ciertos homenajes en recuerdo de su hermano. La diputada popular dijo que “lamentablemente”, en Lasarte, el municipio en el que fue hallado herido de muerte su hermano, el PP presentó una iniciativa de “recuerdo y homenaje a todas las víctimas”, pero el “PSOE se abstuvo y no pudo salir”.“20 años después, me están sorprendiendo ciertas posturas, sobre todo de determinadas opciones políticas que hace 20 años sí que estuvieron”, afirmó. Añadió que “otros” no estaban, porque no existían como organización, aludiendo a Podemos, o porque “siguen sin querer estar”, pero “lo que de verdad me sorprende es la posición del PSOE. Del PNV es la posición que ha mantenido desde el año 98, año en el que se echó en manos de ETA otra vez con el pacto de Lizarra, esa posición equidistante y ambigua”, añadió. Blanco remarcó que el minuto de silencio que guardó hoy la Cámara Baja es un homenaje a su hermano y a todas las víctimas, porque, “a diferencia de otros”, ella “nunca” ha hecho "diferencias entre unas víctimas y otras”.Blanco reconoció que no le sorprendió que no se consiguiera el consenso unánime necesario para una declaración institucional en el Congreso, porque en la Cámara está Bildu. “La sorpresa hubiera sido que hubiera podido salir, hubiera sido una buena noticia y un paso hacia adelante, que la izquierda abertzale se niega a dar”, reconocer el “daño” y haber “pedido perdón”.