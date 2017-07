Beamonte (PP) dice que España "tiene una deuda" con todas las víctimas del terrorismo y exige a ETA su disolución

Etiquetas

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado este miércoles que España "tiene una deuda con todas las víctimas del terrorismo y sus familias" mientras la banda terrorista ETA no se disuelva, no entregue las armas y no se esclarezcan los más de 300 asesinatos que todavía están pendientes de resolver.