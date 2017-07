MADRID. CARMENA PODRÍA SUMARSE AL HOMENAJE DEL PP A MIGUEL A. BLANCO, AUNQUE PREFIERE UNA DECLARACIÓN DEL PLENO

Etiquetas

- El Grupo Municipal Popular convoca a grupos y ciudadanos el miércoles a las 10.30 horas en la Plaza de la Villa. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid ha convocado un homenaje al concejal de Ermua asesinado por ETA hace 20 años Miguel Ángel Blanco este miércoles a las 10.30 horas en la Plaza de la Villa, un acto al que la alcaldesa, Manuela Carmena, no descarta sumarse, si bien apuesta por realizar una declaración conjunta de los grupos en el Pleno ordinario de julio.El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, y la propia Carmena insistieron este lunes en sus posiciones al respecto en declaraciones al término de la Comisión de Cultura, pero abrieron la puerta a una posible coincidencia en el acto que anunció el líder municipal popular.Almeida detalló que el miércoles a las 10.30 horas, 20 aniversario del crimen, el Grupo Popular desplegará una pancarta con el nombre de Miguel Ángel Blanco y habilitará un panel con la bandera española en el que todos los ciudadanos que acudan podrán plasmar sus manos, rememorando el gesto que se hizo célebre como expresión muda del “basta ya” a ETA.No obstante, el portavoz del PP reiteró su petición a Carmena de que “lidere ese merecido homenaje” a Blanco “como alcaldesa de todos los madrileños”, y contestó a la justificación de la alcaldesa y Ahora Madrid de que no se debe hacer distinciones entre unas víctimas y otras con una pancarta específicamente dedicada a Blanco. El portavoz popular recordó que Ahora Madrid sí ha “singularizado” homenajes a los palestinos, los republicanos y los encarcelados ‘Alfon’ y Andrés Bódalo, activista y concejal jiennense de Podemos, respectivamente. “No hay que hacer diferencias entre víctimas, por supuesto, pero Miguel Ángel Blanco fue un símbolo de cómo se unió España ante ETA”, argumentó, recordando, además, que el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, sí le ha dedicado una calle.Desde esa premisa, Almeida insistió en que en el PP no quieren “ser protagonistas” ni apropiarse la figura de Blanco, y en que en este tema “no se puede ser equidistantes” y definir al exdirigente de Batasuna Arnaldo Otegi como “hombre de paz”, como hizo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y no promover un homenaje al concejal de Ermua asesinado por ETA, porque en la lucha contra el terrorismo “debemos demostrar que hay vencedores y vencidos” .CARMENAAlmeida aseguró estar “convencido de que la alcaldesa hará una reflexión y tendrá que liderar este homenaje”. Sin embargo, poco antes Carmena reiteró su tesis de que “no tenía mucho sentido hacer una pancarta, para no hacer una situación de menosprecio de unas víctimas” si no hay “un consenso por parte de las asociaciones de víctimas”.La alcaldesa se decantó por hacer “una declaración de sumarse a la repulsa” por el asesinato de Blanco y reconoció en parte su especificidad al abrirse a “valorar lo que significó la repulsa ciudadana”, puesto que “este hecho no es sólo el dolor que significó, sino que fue una conmoción de la sociedad”. “Haremos alguna declaración en el Pleno, alguna iniciativa de los grupos a la que nos sumaremos o alguna nuestra”, prometió.Eso sí, cuando se le preguntó si asistirá al acto convocado por el PP, Carmena dijo que verá cuál es la alternativa, porque les “gusta estar apoyando todo aquello que tenga que ver con la consideración de todas las víctimas”, y finalizó: “Nos sumaremos a cualquier cosa, por supuesto que sí”.