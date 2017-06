CATALUÑA. LA AVT TILDA DE “INFAMIA” QUE PUIGDEMONT COMPARE LA LUCHA CONTRA ETA CON EL PROCESO INDEPENDENTISTA

Etiquetas

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) considera una “infamia” que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llamara este lunes a “persistir” en el proceso independentista en Cataluña como en su momento se hizo para derrotar a ETA, reflexión que realizó coincidiendo con el treinta aniversario del atentado contra el Hipercor de Barcelona.En declaraciones a Servimedia, el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, consideró “impresentable” que Puigdemont compare su “afán secesionista” con la lucha que llevó a la derrota de la banda etarra. Sánchez se refería así a lo dicho este lunes por Puigdemont en la toma de posesión de dos nuevos miembros de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. Durante este acto, el mandatario catalán, con motivo del 30 aniversario del atentado de Hipercor, dijo que "si no hubiera sido por la persistencia, este combate (contra ETA) no se hubiera ganado". Añadió, también en referencia a la lucha contra la banda etarra, que en estos momentos "estamos más cerca del ideal de justicia ante quien intenta laminarlo, porque hemos persistido". En este contexto, agregó lo siguiente: "En unos años diremos lo mismo, que hemos conseguido lo que el pueblo de Cataluña se ha propuesto porque persistimos, porque no nos resignamos", en clara referencia al proceso independentista. En este sentido, el presidente de la AVT consideró “un menosprecio a los muertos” que el presidente catalán “compare la política antiterrorista y a las víctimas del terrorismo con su política secesionista”.