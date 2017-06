CATALUÑA. DYJ ACUSA A PUIGDEMONT DE “FALTA DE RESPETO A LOS MUERTOS” AL COMPARAR LA LUCHA CONTRA ETA CON EL INDEPENDENTISMO

Etiquetas

La asociación de Dignidad y Justicia (DyJ) acusó hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de “falta de respeto a los muertos” al haber llamado este lunes a “persistir” en el proceso independentista como en su día se hizo para derrotar a ETA.El presidente de DyJ, Daniel Portero, dijo a Servimedia que esta comparación es “muy desacertada” y demuestra que Puigdemont “no tiene sensibilidad con las víctimas” del terrorismo. Portero valoraba así que el presidente catalán relacionara, durante la toma de posesión de dos nuevos miembros de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, el proceso independentista y la lucha contra ETA. El presidente catalán defendió que la persistencia que hubo en su momento contra la banda etarra puede ser aplicable en el proceso independentista. Textualmente aseguró lo siguiente: "En unos años diremos lo mismo: que hemos conseguido lo que el pueblo de Cataluña se ha propuesto porque persistimos, porque no nos resignamos".A este respecto, el presidente de DyJ dijo, respecto a la comparación hecha por el presidente de la Generalitat, que “no tiene nada que ver una cosa con la otra”, ya que “por suerte” el independentismo catalán “es una ficción que no tiene nada que ver con el asesinato”.“Comparar el asesinato con luchas ideológicas sobre el independentismo me parece una falta de respeto a todos los muertos”, dijo Portero, quien añadió que de esta forma Puigdemont está “rebajando” a las víctimas del terrorismo “al nivel de una pugna ideológica”, lo que revela que “no tiene sensibilidad” con este colectivo.