CC.OO. Euskadi ve "correcto" que Confebask haga "un acto de desagravio" a los empresarios como "parte de la memoria"

El secretario general de CC.OO. de Euskadi, Unai Sordo, ha afirmado que considera "correcto" que Confebask desee "hacer un acto de desagravio" hacia los empresarios que sufrieron la amenaza de ETA. "Me parece parte de la memoria que este país tiene que preservar para mirar al futuro", ha manifestado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Sordo se ha pronunciado de este modo en relación a las manifestaciones realizadas este pasado domingo por el presidente de la patronal vasca, Roberto Larrañaga, que anunció que se baraja la idea de reivindicar un "acto de memoria" al empresariado como "cierre" al "fin de los fines de ETA", y que sirva para reconocer el sufrimiento de la clase empresarial vasca durante la etapa del terrorismo.

El secretario general de CC.OO. de Euskadi ha recordado que la sociedad vasca en su conjunto "ha sufrido mucho con ETA" y, además, "particularmente hay colectivos que han tenido un sufrimiento específico", como representantes políticos, de las fuerzas de seguridad y "una parte de los empresarios de este país, sobre todo en lo que tiene que ver con la extorsión, que han tenido una situación muy delicada".

Por ello, ha afirmado que, "si Confebask quiere hacer un acto de desagravio, de reconocimiento de estas personas, me parece correcto". "Me parece parte de la memoria que este país tiene que preservar para mirar al futuro, no para mirar al pasado", ha señalado.