COSPEDAL PIDE TOMAR EJEMPLO DE “LA FORMA EN LA QUE VIVIÓ” BLANCO PARA QUE “LA COMODIDAD NO NOS PUEDA”

- Critica que "algunos regateen homenajes" a quienes "vertieron su sangre" en defensa de la democracia. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pidió este miércoles tomar como ejemplo la forma en la que vivió Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA hace 20 años, y el resto de víctimas del terrorismo, por renunciar a una “vida apacible” y “alzar la voz de la dignidad contra la tiranía”. “¡Que la comodidad no nos pueda!”, demandó.La también secretaria general del PP lanzó este mensaje durante su intervención en el homenaje que la Fundación Miguel Ángel Blanco organizó en el Teatro Real de Madrid bajo el lema ‘La conciencia despierta’, en el 20 aniversario del secuestro y asesinato a manos de ETA del concejal del PP.“Si la muerte de Miguel Ángel nos unió a todos, la forma en que vivió Miguel Ángel y tantas víctimas del terrorismo es lo que de verdad tenemos que extraer como lección aprendida de lo que ha pasado en España”, reflexionó Cospedal, para seguidamente poner en valor a quienes “alzaron la voz de la dignidad contra el totalitarismo y la tiranía”.Cospedal pidió “emular” esta forma de proceder para que la “comodidad no nos pueda” y trasladar a las nuevas generaciones su “imborrable” recuerdo, que ya es “parte fundamental de la historia de España y un hito fundamental de la lucha contra el terrorismo por la manera de reaccionar”. Adujo que no se puede olvidar lo que pasó, aunque “es verdad que el espíritu de Ermua hoy está más apagado, que hoy no mata”. Aun así, destacó que todavía hoy hay quien trata de legitimar lo que hicieron y quieren cambiar nuestra historia. Que esto no ocurra, dijo, “es nuestro compromiso moral y nuestra obligación ética”.“REGATEAR HOMENAJES”En este punto, la ministra de Defensa lamentó las polémicas de los últimos días por el cuestionamiento que desde “algunos espacios” se ha hecho al “sustento del sistema vital de nuestro sistema democrático”, como demuestra que “algunos sectores regateen homenajes a quienes vertieron su sangre defendiendo esos valores democráticos”. Consideró que la falta de consenso en el Congreso para impulsar una declaración conjunta en su recuerdo “no puede hacernos pensar que eso es la generalidad de la sociedad española” y dio por seguro que habrán sido “muchos” los que se han preguntado “cómo es posible” que haya partidos como EH Bildu o el PNV que no respalden un texto compartido “por la inmensa mayoría”.“Yo sí creo que existe un antes y un después de todo aquello, tanto en la lucha contra ETA como en la manera colectiva que teníamos los españoles de afrontar nuestro sentimiento, nuestra vida y de desafiar el terror”, opinó Cospedal, argumentando que aquellos días de julio supusieron “un capítulo importantísimo de nuestra democracia”.Una democracia que ahora, continuó, “ha derrotado al terrorismo, pero no ha terminado” con el mismo, ya que todavía es necesario que aquellos que causaron “tanto dolor” pidan perdón y “reconozcan su error”. Hasta entonces, subrayó, “no habrá terminado la historia”. “Dignidad, justicia y verdad es algo que compromete a toda la sociedad española”, remachó.