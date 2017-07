Carmena defiende que ningún edificio público cuelga pancartas en recuerdo a acontecimientos: "No es razonable"

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido este miércoles que ningún edificio público cuelga pancartas en recuerdo a acontecimientos porque "no es razonable", en alusión a la polémica por desplegar o no una pancarta en recuerdo al concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 20 años por ETA.

"No es razonable que en un edificio público se estén sistemáticamente colgando pancartas en relación con supuestos que tienen que ver con determinadas personas, porque si lo hacemos con unas hay que hacerlo con todas", ha señalado en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press.

En su opinión, "ha quedado muy claro que no tenía ningún sentido que en el Ayuntamiento de Madrid se colgara permanentemente una pancarta" porque creen que en la materia de reconocimiento de víctimas a través de calles o placas se deben someter a los "criterios" que les dan las asociaciones de víctimas que les dicen "que no quieren que se distinga".

"No tiene ningún sentido estar colgando de manera permanente pancartas de unos y otros acontecimientos. No se ha hecho en ningún edificio público. No es razonable que lo haga el Ayuntamiento", ha insistido la alcaldesa, quien ha asegurado que lo importante es que hay "voz unánime" en los actos que se van a celebrar en homenaje al concejal de Ermua.

Carmena ha revelado que le han llegado comunicaciones de víctimas de terrorismo que "estaban de acuerdo" en que "no se hicieran diferencias entre unos y otros" y ha asegurado que si colgaran de la fachada una pancarta por Miguel Ángel Blanco tendrían el "reproche" de las víctimas.

Así, ha dicho que no habría problema en poner una pancarta en nombre de todas las víctimas del terrorismo pero entiende que esto se haría el día que corresponda. También ha diferenciado este caso con el de la pancarta de 'Welcome Refugees' que luce en la fachada porque entiende que es una "tarjeta de bienvenida" mientras se espera que lleguen.

Asimismo, ha explicado que cuentan con otra pancarta que sacan cada vez que hay un caso de "violencia sexista" y que no se cuelga de la fachada. "No tiene sentido que se entienda que permanentemente tenga que estar colgada en el edificio", ha agregado.