Chivite exige a Koldo Martínez que pida perdón por decir que hay asesinos de ETA en el PSOE y él "matiza" sus palabras

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha pedido al portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, que les pida perdón públicamente por decir en un programa de televisión que en las filas del Partido Socialista hay asesinos de ETA y ha señalado que si no lo hace le pondrán una querella. Martínez ha "matizado" sus palabras y ha señalado que "en el Partido Socialista ha habido y hay antiguos militantes de ETA".

Según ha dicho María Chivite, desde que el PSN hizo público que iba a acudir a la manifestación del día 3 de junio en favor de la bandera de Navarra "hemos estado sometidos a una dura semana de ataques, de críticas, pero el límite se pasó ayer cuando el señor Koldo Martínez (Geroa Bai) dijo en un debate en televisión que en las filas del Partido Socialista había asesinos de ETA".

Chivite ha manifestado que "al Partido Socialista no se le falta al respeto ni se miente en una acusación tan grave como que hay asesinos de ETA dentro de las filas del Partido Socialista". "Emplazo al señor Koldo Martínez a que pida perdón y disculpas públicamente porque si no el Partido Socialista le pondrá una querella", ha dicho.

Tras manifestar que es una "acusación muy grave", María Chivite ha indicado que "esto está en la línea de acusaciones, críticas y coacciones que estamos recibiendo porque hemos decidido ir el día 3 a defender la bandera de Navarra en un acto de concordia, un acto que nos une a todos en una misma defensa, reconociendo la pluralidad de los sentimientos de nuestra Comunidad".

La dirigente socialista ha censurado que se les está acusando de "sectarios, extremistas, de que no tenemos ideología" por anunciar su presencia en la iniciativa del día 3 y ha aseverado que "no estamos dispuestos a que por expresar nuestras opiniones, por defender nuestros posicionamientos se nos critique de esta manera".

Por su parte, Koldo Martínez ha explicado, tras estas palabras de Chivite antes de entrar al pleno del Parlamento, que este miércoles en un debate televisivo "después de una intervención de una representante socialista, en la que en mi opinión faltó a la verdad, respondí de forma un tanto exabrupta diciendo que en el Partido Socialista hay asesinos de ETA".

Esta mañana Martínez ha manifestado que quería "matizar" dicha afirmación y ha señalado que "me consta, como creo que nos consta a todos y a todas, que en el Partido Socialista ha habido y hay antiguos militantes de ETA".

Sobre las palabras de Chivite de que si no pide perdón le pondrán una querella, Martínez ha indicado que "no tengo nada que decir al respecto".

El portavoz de Geroa Bai ha señalado que "de par de mañana me he dirigido a María Chivite, le he dicho que quería hablar con ella y su respuesta ha sido que no tiene nada que hablar conmigo". "Matizo en público mis palabras porque creo que es verdad, es verdad que en estos momentos, por desgracia, todo el tema relacionado con el terrorismo, con ETA, por lo menos en el Parlamento de Navarra, sigue muy candente y sigue siendo excusa o motivo para echarnos muchos trapos sucios los unos a los otros", ha expuesto.

Según ha continuado, "es hora que terminemos con esa utilización partidaria y partidista del terrorismo y de la violencia, que por desgracia todos seguimos haciendo de vez en cuando". "Espero que llegue un momento en el que seamos capaces de hacer un frente común y seguir defendiendo en el tema del final de la violencia y en pro de la reconciliación, la paz y la convivencia", ha añadido, para indicar que "tendremos que seguir trabajando con aciertos y con errores por la normalización de las relaciones entre la ciudadanía".

Preguntado si entona con estas palabras un 'mea culpa', Martínez ha dicho que sí, "ya he dicho que reaccioné lanzando un exabrupto".