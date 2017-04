Cifuentes llama a "no bajar la guardia" frente al terrorismo que "no está superado ni mucho menos"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha llamado este miércoles a "no bajar la guardia" frente al terrorismo que, en su opinión, "no está superado ni mucho menos".

Así lo ha dicho en la entrega de los VI Premios de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), celebrado un año más en la Real Casa de Correos, y que este año ha recaído en la universidad Francisco de Vitoria.

También se han entregado la Cruz de la Dignidad al consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ángel Garrido; a los ministros de Defensa y de Interior, María Dolores de Cospedal e Ignacio Zoido, respectivamente, y al concejal madrileño Fernando Martínez Vidal, que desde el Ayuntamiento de la capital impulsó iniciativas en favor de la memoria y dignidad de las víctimas, como el 'Itinerario de la Libertad'.

Cifuentes ha llamado a "la necesidad de no bajar la guardia frente al terrorismo". "Algunos piensan que está superado pero no está superado ni mucho menos. Sois las víctimas quienes representáis lo mejor de nuestra sociedad, y desde luego, nos recordáis día a día que la sociedad española no puede ceder jamás al chantaje terrorista", ha destacado la presidenta, quien ha considerado que si lo hicieran todo el dolor, sufrimiento y lucha de las víctimas habría "caído en balde" y eso no lo permitirá "nunca".

La popular ha defendido que en este compromiso "no bastan solamente las palabras", sino que hay que "reforzar esta afirmación con hechos".

"Con un compromiso de seguir combatiendo el terrorismo en todas sus expresiones y vertientes, implica que el Estado de Derecho siga actuando para que ningún crimen terrorista siga impune, especialmente los crímenes de ETA", ha señalado para precisar que "muchos siguen impunes".

