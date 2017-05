El Consejo de Europa apuesta por reforzar la protección de las víctimas del terrorismo

Etiquetas

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros del Consejo de Europa han adoptado este viernes en Chipre nuevas líneas de actuación para mejorar el apoyo, la información y las indemnizaciones que se conceden a las víctimas del terrorismo.

Entre las medidas propuestas está que se asegure la asistencia médica de emergencia y continuada, así como la ayuda material, psicológica y social libre de coste. También la puesta en marcha de puntos de contacto para las víctimas, acceso efectivo a la justicia e indemnizaciones apropiadas cuyo abono no se demore.

El Consejo de Europa reitera la necesidad de que los Gobiernos tengan un marco legal y administrativo adecuado para garantizar que las víctimas se benefician de esa protección, sin discriminación y al margen de que el terrorista haya sido o no identificado, arrestado o juzgado.

De hecho, las líneas adoptadas señalan que cuando no se pueda compensar a las víctimas embargando propiedades de los terroristas, el Estado en cuyo territorio ocurrió el acto debe contribuir a la compensación de las víctimas de física directa o daño psicológico, independientemente de su nacionalidad. Para ello, los Estados podrían considerar la creación de fondos específicos, si es que aún no existen.

Además, La compensación debe ser de fácil acceso a las víctimas, independientemente de su nacionalidad y los Estados cuyos nacionales son víctimas de un acto terrorista en el territorio de otro Estado deberán alentar la cooperación administrativa con las autoridades competentes.

Aparte del pago de una compensación económica, el Consejo de Europa alienta a los Estados a considerar, dependiendo de las circunstancias, la adopción de otras medidas para mitigar las consecuencias sufridas por las víctimas.

También pide a los Gobiernos que tomen medidas para garantizar el respeto a la vida privada y familiar de las víctimas, incluso alentar códigos de autorregulación de los medios de comunicación en este ámbito.

El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, ha subrayado que, pese a que la amenaza terrorista en Europa es alta, "las víctimas no siempre reciben la atneción que necesitan" y ha subrayado que deben ser los Estados quienes se dirijan a ellas para protegerlas y no al revés. "Los gobiernos deben hacer más para asegurarse de que las víctimas del teorrismo no son olvidadas y para ayudarlas a recibir ayuda y compensación", ha dicho en un comunicado.