Cs cree que las "amenazas" independentistas del Govern dificultan nuevas plazas de Mossos

La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha sostenido este viernes que el requerimiento del Ministerio de Hacienda que pone en duda la convocatoria de 500 plazas de Mossos d'Esquadra del Govern es "consecuencia de las amenazas de independencia" que hace el Ejecutivo catalán.

En una rueda de prensa, tras reunirse con la candidata a las legislativas francesas de En Marche por la circunscripción de España, Portugal, Mónaco y Andorra, Samantha Cazebonne, ha respondido a los periodistas que el nuevo contratiempo entre el Gobierno y el Govern, en este caso a costa del cuerpo de seguridad, responde a la falta de diálogo entre ambos: "Tienen que pelearse menos y trabajar más".

Además, Arrimadas ha lamentado que no se haya reunido en tanto tiempo la Junta de Seguridad --no se reúne desde el 3 de marzo de 2009--: "Esto es la prueba de que cuando no hay ningún tipo de diálogo y sólo se habla de declarar la independencia, pasan estas cosas".

Arrimadas ha insistido en que quiere que se convoque esa reunión y que la Generalitat sea líder en el debate de seguridad, pero ha recordado que, cuando se convocó la Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar el sistema fiscal, el presidente del Govern, Carles Puigdmeont, no asistió a la convocatoria.

"Queremos que se garantice la seguridad de Catalunya y para eso se necesita una dotación suficiente. Pero el Govern no está en los espacios de diálogo y esto tiene consecuencias", ha advertido.

ATENTADO DE HIPERCOR

La líder de la oposición en Cataluña ha anunciado que su grupo parlamentario ha impulsado una declaración en recuerdo a las víctimas del atentado de Hipercor que el lunes cumplirá 30 años: "El recuerdo de que hace 30 años en Hipercor se produjo un sanguinario atentado de ETA".

"Hemos conseguido que el apoyo sea casi unánime, menos el grupo de la CUP que no se ha querido sumar al respeto y al a dignidad de las víctimas", ha dicho Arrimadas, que ha reconocido que no se ha sorprendido por la respuesta de los 'cupaires'.