EL GOBIERNO DESVINCULA LA NEGOCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CON EL PNV DE LA POLÍTICA DE DISPERSIÓN DE PRESOS ETARRAS

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, manifestó este viernes que no le consta que haya “ninguna negociación” sobre dispersión “vinculada” a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).Respondió así al ser preguntado por si, como apuntan algunas informaciones periodísticas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy podría tener la intención de hablar con el PNV sobre la política de acercamiento de presos de ETA a las cárceles de sus lugares de origen. “No me consta que haya ninguna negociación sobre dispersión vinculada a los PGE”, sentenció el también ministro de Educación.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió hoy de que no apoyará los PGE si los presos de ETA son moneda de cambio. Preguntado por esta cuestión, Méndez de Vigo señaló que “carece de sentido” entrar a valorar estas declaraciones porque “no le consta” que se esté negociando sobre esta cuestión.