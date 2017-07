RAJOY ENSALZA LOS ACUERDOS CON EUSKADI FRENTE A LA "DERIVA AUTORITARIA" EN CATALUÑA

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ensalzó este sábado los acuerdos con el Ejecutivo vasco como ejemplo de lo que "se debe hacer" y como alternativa a la "deriva autoritaria" de la Generalitat de Cataluña. Rajoy intervino en la Escuela Miguel Ángel Blanco, organizada en Bilbao por Nuevas Generaciones, y tras una primera parte dedicada a la lucha contra el terrorismo y al recuerdo del concejal asesinado hace veinte años por ETA, se centró en responder a la intensificación del reto separatista en Cataluña. Se trata, dijo, de un "desafío que no lleva a ninguna parte, que no tiene la más mínima posibilidad de éxito y ellos lo saben, por mucho ruido y sobreactuación que desplieguen". Insistió en que la consulta "no se va a celebrar" porque es "ilegal", incumple "todas las leyes posibles", desde el Estatuto de Autonomía y la Constitución a las normas internacionales, ya que en el mundo "nadie apoya" los planteamientos de los independentistas catalanes. Rajoy alegó además que hay "elementos indisociables que conforman un todo indisoluble", y eso ocurre con la democracia, de la que ley y el Estado de Derecho son "consustanciales". "No hay democracia sin respeto a la ley", sentenció, porque despojada de ella la democracia no es tal sino que deriva en totalitarismo. La actual "deriva autoritaria" en Cataluña, advirtió, es "algo que no había ocurrido en España desde hace décadas". Hablan de "desconexión", dijo Rajoy sobre los dirigentes catalanes, pero de quien se han desconectado es "de la realidad". Les llamó por ello a "reconectar" con los ciudadanos, con la ley con la democracia para regresar al terreno propio del Estado de Derecho. "Con la serenidad que requiere abordar un asunto de estas características", Rajoy afirmó que la posición del Gobierno es "clara": "la ley se va cumplir, el Estado de Derecho va a prevalecer y el referéndum no se va a celebrar". Si deciden incumplir la ley, aseguró, en el Gobierno estarán "orgullosos de cumplirlas y de hacer que se cumplan". Si desde la Generalitat "se deslizan por la peligrosa pendiente de la radicalidad", añadió, se responderá con la "razonable fuerza de la ley, la sensatez y la moderación". Se mostró convencido de que la inmensa mayoría de los catalanes está "en esa longitud de onda" y quieren "moderación, sentido común y concordia". Por ello, dijo a todos los catalanes "sensatos y moderados" que los demás españoles "no les vamos a fallar y la democracia no va a fallar porque no puede fallar". Al final de su intervención, Rajoy subrayó que el próximo miércoles la Comisión Mixta entre el Gobierno central y el vasco aprobará la actualización del cupo para el periodo 2017-2022 y la ley del Concierto, algo "positivo" para Euskadi y para España y que muestra una forma de trabajar basada en el acuerdo y el entendimiento. "Eso es lo democrático y lo que produce resultados positivos", concluyó, mientras que el enfrentamiento es "estéril, antidemocrático, no resuelve nada y no produce ningún beneficio" para ningún ciudadano.