UN ESPAÑOL, ENTRE LOS HERIDOS EN EL ATAQUE TERRORISTA EN LONDRES

Una persona de nacionalidad española se encuentra hospitalizada en Londres y está siendo atendida de heridas que al parecer no revisten gravedad tras el ataque terrorista ocurrido anoche en la capital londinense, según informaron fuentes diplomáticas.Estas mismas fuentes no proporcionaron detalles de la identidad de este español que se encontraba en el lugar de los hechos, si bien precisaron que se ha podido hablar con él y que ha confirmado que le han practicado curas en las heridas que, según él mismo, no revestían gravedad.El Consulado General de España en Londres ha puesto a disposición de los ciudadanos los siguientes teléfonos de emergencias tras el atentado: +447938633876, +447582314487 y +447712764151 (desde España); y el 07938633876, 07582314487 y 07712764151 (desde Reino Unido).Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, condenó el atentado en su perfil de la red social Twitter. En el mismo escribió el siguiente mensaje: “Mi más firme condena contra estos cobardes atentados en Londres. Traslado mi pésame al pueblo británico y mi apoyo sin fisuras al Gobierno”.Al menos siete personas murieron y 48 resultaron heridas en dos ataques registrados anoche en Londres después de que una furgoneta atropellara a varias personas que se encontraban en el Puente de Londres y posteriormente se dirigiera al Mercado de Borough donde tres individuos abandonaron el vehículo y apuñalaron a los transeúntes. Los tres atacantes fueron abatidos por la policía y hasta el momento ningún grupo terrorista se ha atribuido el ataque.