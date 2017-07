ETA. RAJOY LLAMA A ETA A "PEDIR PERDÓN A LAS VÍCTIMAS Y DESAPARECER"

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este sábado que ETA "tiene que asumir el daño causado, reconocer que nunca tuvo sentido, pedir perdón a las víctimas y desaparecer", porque es "el único fin que les queda y el fin que la sociedad les reclama". Lo dijo en su intervención en la Escuela Miguel Ángel Blanco, organizada en Bilbao por Nuevas Generaciones, en la que recordó la figura del concejal asesinado por ETA hace veinte años y subrayó que la memoria de las víctimas del terrorismo es la memoria "de la dignidad, de la justicia y de la democracia", por lo que "debemos defenderla y reivindicarla". Subrayó que el 'espíritu de Ermua' marcó el principio del fin de ETA por la reacción unánime y espontánea de los ciudadanos, supuso "un antes y un después" en la lucha contra el terrorismo y dejó una huella que sigue siendo la de la unidad de la gente al margen de su ideología para defender la vida, la libertad y los derechos humanos". Rajoy aseguró que rendir homenaje a las víctimas no es solo un acto de justicia sino "la mejor arma" para responder a los mensajes de odio y violencia de quienes quieren imponer su visión totalitaria, y la visibilización de aquellos a quienes los terroristas quieren "deshumanizar". Con el objetivo de "compartir con los demás lo que funciona", Rajoy elogió que el G20 haya asumido a iniciativa de España la memoria de las víctimas como "parte sustancial" de la lucha contra el terrorismo. Rajoy destacó que el terrorismo busca imponer por la fuerza su visión totalitaria y por ello hay que "plantar cara" defendiendo la vida y la libertad."Desprecia los derechos humanos y hay que luchar respetando los convenios que los reconocen, busca "volar la ley" y hay que combatirlo "dentro" de la legalidad, intenta aparecer como imbatible porque "no tiene límites en su crueldad" y hay que deslegitimar sus medios y sus fines, su relato es el de la amenaza y el terror pero es "mucho más potente" el de la verdad y la decencia, intenta esconderse y hay que combatirlo con la cooperación, se financia mediante el crimen organizarlo y hay que "cortocicuitar" esas vías de financiación, se sirve de Internet para extender sus mensajes de odio y hay que "impedir esa criminal utilización" de la red", indicó. Rajoy alertó de que la amenaza está hoy "mucho más presente" y es necesario "mejorar" los instrumentos para combatirla, en una batalla que no es "sólo de los gobiernos" sino que afecta a toda la sociedad civil. Llamó por ello a sumar fuerzas entre los ciudadanos, y mencionó expresamente a Ignacio Echeverría, el español asesinado por los terroristas en los últimos atentados en Londres, como otro ejemplo del "civismo" que se resume en el 'espíritu de Ermua' que legó Miguel Ángel Blanco.