ETA. MARI MAR BLANCO RECLAMA A SÁNCHEZ UNA “EXPLICACIÓN” TRAS DESMARCARSE CONCEJALES SOCIALISTAS DE ALGUNOS HOMENAJES

Mari Mar Blanco, hermana del concejal del PP al que ETA asesinó hace veinte años, pidió hoy al líder del PSOE, Pedro Sánchez, una “explicación” pública o privada sobre por qué concejales de su partido, en lugares como Lasarte (Guipúzcoa), no han apoyado celebrar homenajes en recuerdo al edil de Ermua. En declaraciones a Servimedia para valorar los distintos actos de recuerdo a su hermano celebrados en los últimos días, Blanco dijo que le ha sorprendido “mucho” la posición que han mantenido algunos miembros del PSOE.Se refirió, por ejemplo, al caso de Lasarte, en cuyo Ayuntamiento el PSE se abstuvo este martes junto al PNV cuando se sometió a votación la propuesta que planteó el PP para recordar al edil de Ermua, al conjunto de víctimas del terrorismo y condenar la trayectoria criminal de ETA.Según la hermana del concejal asesinado en 1997, Sánchez debería darle “una explicación, si no es pública, privada” sobre por qué veinte años después “el PSOE mantiene esta posición equidistante y ambigua al rendir homenaje a una víctima del terrorismo”.“SACAR RÉDITO POLÍTICO”Asimismo, atribuyó esta postura de algunos miembros de la formación socialista a que intentan “sacar determinado rédito político y acercarse a posiciones que siempre han estado en posición ambigua o neutral” respecto a las víctimas del terrorismo.No obstante, Blanco indicó que hay “muchos diputados” del PSOE que “a nivel personal” le han trasladado “que no entendían el posicionamiento de su partido” y que la apoyaban a la hora de reivindicar que se rindiera tributo al edil de Ermua.Destacó, en este sentido, que a la hora de recordar a su hermano hay “que olvidar si es del PP o del PSOE”, ya que una vez que fue asesinado por ETA se convirtió en una víctima del terrorismo a la que hay que honrar. A este respecto, afirmó que “el PP nunca votará en contra de rendir homenaje a una víctima del terrorismo”.