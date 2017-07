Erkoreka dice que es "un cambio a mejor" que miembros de la IA hayan participado en el homenaje a Miguel Ángel Blanco

Etiquetas

Cree que el PNV no habrá firmado el texto del Congreso sobre el asesinato del concejal de Ermua por "cuestiones de procedimiento"

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha destacado este miércoles que es "un cambio a mejor" el hecho de que representantes de EH Bildu y de la izquierda abertzale hayan tomado parte en el acto por el 20 aniversario del asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, y ha afirmado que tiene "la esperanza" de que "nunca van a faltar a este tipo de actos" y que espera que el hecho de que tomen parte "no sea noticia a partir de ahora".

En una entrevista a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha considerado que "todos debemos esforzarnos para ir por el camino de la normalidad", y que el hecho de que "los que hasta ahora no han estado con el resto en el reconocimiento y el homenaje a las víctimas del terrorismo comiencen ahora a participar debemos tomarlo como un buen avance".

Así, ha admitido que, "si miramos atrás, todos tenemos algo que decir en contra del otro", pero ha afirmado que "no podemos quedarnos mirando atrás y debemos mirar adelante". "Es bueno hacer memoria y saber qué ha sucedido es necesario para afrontar el futuro como es debido, pero no podemos quedarnos sólo mirando atrás. Ese mirar atrás sólo tiene sentido si sirve para construir el futuro como es debido y la convivencia en paz", ha destacado.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autónomo ha señalado que "hay deberes para todo el mundo", ya que, en su opinión, "todos tienen, mucho o poco, algo que hacer o cambiar para que las cosas vayan por el bueno camino y se puedan dar avances". Así, ha considerado que la izquierda abertzale y el entorno de ETA "aún tienen la necesidad de reconocer el injusto daño causado", ya que, según ha dicho, "hasta ahora no han dado ese paso como es debido".

"Es cierto que aparecen en algunos casos, como ayer vimos a Julen Arzuaga dar un nuevo paso, pero una cosa es estar en ese tipo de actos y otra un reconocimiento claro, preciso y transparente del daño causado, y, a partir de ahí, admitir que las cosas se hicieron mal y que nunca hay razón para poner los objetivos políticos por encima de la vida y la dignidad de las personas. Eso es imprescindible para construir la convivencia de cara al futuro", ha asegurado.

Asimismo, ha considerado que se necesitan cambios en la política penitenciaria respecto a los presos de ETA, porque "no podemos continuar con la actual política penitenciaria". Así, ha afirmado que, "con la ley que actualmente está en vigor, sin ningún cambio, se pueden dar grandes avances".

"Por ejemplo, se debe tener otra postura respecto a los presos enfermos, no porque lo pidamos, sino porque la misma ley así lo prevé, ya que dice que se debe impulsar un cambio de grado con los presos gravemente enfermos por razones de dignidad", ha explicado.

DECLARACIÓN CONGRESO

Por otro lado, Josu Erkoreka ha afirmado que desconoce con exactitud por qué el PNV no firmó la declaración institucional en el Congreso de los Diputados sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco, aunque ha señalado que supone que habrán sido "cuestiones de procedimiento", ya que, según ha dicho, "está claro que nuestro grupo parlamentario allí no está por principios en contra de una declaración así".

Así, el portavoz del Gobierno vasco ha explicado que una declaración de este tipo requiere "un acuerdo absoluto" de todos los grupos parlamentarios, y que, si no se da, "no se hace la declaración".

"A veces lo que ocurre es que las cosas no se gestionan como se deberían, porque llegan tarde o porque llegan ya formadas y no se da la opción para introducir algún matiz, y creo que ha sido algo de eso lo que ha ocurrido. No puedo dar más detalles porque desconozco lo que ha ocurrido en este caso", ha manifestado.