Por qué España es puntera a nivel mundial deteniendo yihadistas

El Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia son una referencia a nivel mundial en la lucha contra el yihadismo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido desde el 11-M a 732 presuntos terroristas, de los cuales 140 han recibido condena en firme. Un éxito que traspasa nuestras fronteras y cuyos cimientos se pusieron en marcha tras el 11-M. Desde la subida de la alerta a nivel 4 se han producido 171 detenciones de yihadistas.

Ese fatídico día de 2004 los servicios de Información españoles comenzaron a tomar conciencia de la amenaza yihadista. Entonces se hablaba de Al Qaeda y Bin Laden; ahora se habla del Estado Islámico y su potente maquinaria en todo el mundo.

Lo primero que se hizo en España fue incrementar los recursos destinados a combatir este tipo de terrorismo. Se aprovechó, para ello, la experiencia de décadas de lucha contra ETA. Agentes conocedores del funcionamiento de la organización terrorista vasca pasaron a ocuparse del terrorismo islamista.

También se contrató a intérpretes de árabe, conocedores de los dialectos, y se impulso el trabajo con confidentes policiales, algo que ya se hacía antes del 11-M. Un trabajo importante también ha sido el desarrollado en las mezquitas con los imanes, tratando de convencer a algunos, con mayor o menor éxito, de que 'marcaran' a los individuos más radicalizados.

La estrategia llevada a cabo en las prisiones también ha dado resultados. España dispone de un programa piloto para evitar la captación de potenciales yihadistas en las cárceles, programa por el que se han interesado otros países y que consiste en controlar que los islamistas no capten adeptos a su causa.

Una parte muy importante de la estrategia antiterrorista de las Fuerzas y Cuerpos del Estado se desarrolla a través de Internet, la llamada deep web. Es en este ámbito donde se están produciendo un mayor número de detenciones. En concreto, casi la totalidad de las operaciones antiyihadistas en España están basadas de desarticular células o individuos que se dedican a labores de propaganda. Así se encuentra recogido en el último informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), correspondiente al segundo trimestre de 2016.

Esas labores de propaganda cuelgan de un seguimiento en las redes sociales, especialmente en Facebook y Twitter (cuya monitorización está más profesionalizada por la Guardia Civil). Hay algunas lagunas con Telegram, donde se está intentando tener una mayor penetración. Con ese control en las redes sociales se llega a los individuos que finalmente se detiene.

Esos propagandistas, además, no difunden producciones propias. En la mayoría de los casos se trata de retransmisiones de propaganda, en forma de retuiteos, por ejemplo. Se podría decir, por tanto, que no fabrican su propia propaganda. Por ejemplo, hace unos días se ha detectado una cuenta de Twitter en España administrada por un español y que se dedica a traducir los comunicados de la agencia oficial de noticias del Estado Islámico. No traduce, además, todos los textos, sino los que el individuo en España considera más interesantes.

En conclusión, en España se han detenido a pocos individuos, de momento, con firme voluntad, infraestructura y medios para atentar. Uno fue el exGrapo detenido en Segovia hace unos días. Otro un ciudadano de Ceuta.