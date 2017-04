El Estado Islámico reivindica el ataque terrorista contra la policía en París

El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque perpetrado este jueves en los Campos Elíseos de París, según un mensaje difundido por su agencia de noticias afín, Amaq.

El texto, recogido por el portal de seguimiento de información yihadista SITE, identifica al terrorista como Abu Yusuf al Beljiki.

