Etcheverry dice que tiene confirmación oficial de que la Policía gala recuperó todas las armas inventariadas por ETA

El 'grupo de Luhuso' mantendrá contactos con agentes e instituciones para trabajar en tema de víctimas, presos o reconciliación

El sindicalista y miembro del grupo de Luhuso, Jean Nöel Etcheverry, ha asegurado que tiene confirmación oficial de que la Policía francesa ha recuperado todas las armas del inventariado que entregó ETA y que fue facilitada a los verificadores internacionales el pasado 8 de abril.

Etcheverry fue el denominado 'artesano de la paz' que ese día entregó al líder de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ram Mannikalingam, en el Ayuntamiento de Bayona, una carpeta con los documentos en los que se encontraban las localizaciones del armamento que le había entregado la banda, y que estaba distribuido en ocho zulos en Francia.

En el inventariado se especificaba que en los zulos había más de un centenar de armas de fuego, tres toneladas de explosivos, miles de detonadores y numerosa munición.

En declaraciones a Europa Press, Jean Nöel Etchevarry ha rechazado las informaciones que apuntan a que ETA habría entregado solo 73 armas, cifra menor que la incluida en los listados, lo que supondría que el armamento recuperado por las autoridades francesas no se correspondería con las cifras establecidas en los inventarios de los zulos.

"Puedo asegurar que tengo confirmación oficial de que todo lo que estaba en los inventarios de los zulos ha sido recuperado por las autoridades francesas", ha añadido.

Jean Nöel Etcheverry ha manifestado que no han desmentido hasta el momento las noticias aparecidas sobre que no se había hecho entrega de todas las armas porque "han salido sin parar informaciones falsas" que no pueden desmentir "sistemáticamente".

En este sentido, se ha referido también a datos que se han dado sobre su propia biografía y, según ha explicado, que "no se corresponden" con la realidad. "He tenido la sorpresa de ver en la prensa española que hace varios años estuve en un sumario en los Juzgados porque mi permiso de conducir estaba falsificado con la foto de un dirigente de ETA. Me ha sorprendido porque nunca he estado en ese sumario, nunca he perdido mi permiso de conducir y menos lo han encontrado falsificado con la foto de un dirigente de ETA", ha añadido, para realizar un llamamiento a la "prudencia".

BALANCE POSITIVO

Por otra parte, Jean Nöel Etcheverry ha asegurado que el balance del desarme de ETA que se materializó el pasado 8 de abril es "positivo" porque se desarrolló, tal como habían previsto, "sin incidentes y sin tensiones particulares".

El sindicalista, que ha asegurado que "la página del 8 de abril permite hoy abrir otras páginas", ha explicado que los denominados 'artesanos de la paz' se están reuniendo en el País Vasco Francés para realizar ese análisis y balance tras el 'Día del Desarme' y evaluar "la salida que se da a todo eso".

Asimismo, ha precisado que también tienen previsto realizar ese balance con agentes de Euskadi y Navarra con los que han mantenido contactos y reuniones antes del 8 de abril, así como con varias instituciones. "Nuestro objetivo es decidir juntos cómo seguir y cómo utilizar el trabajo que se ha hecho para seguir con las otras agendas del proceso de paz, es decir, víctimas, presos o reconciliación", ha apuntado.

Etcheverry ha asegurado que están inmersos en esa reflexión porque, según ha reiterado, el "desarme no es la paz", y lo que "está en juego es construir una paz global, justa e irreversible en Euskal Herria".