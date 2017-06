Eurodiputados españoles homenajean en la Eurocámara a las víctimas del atentado de Hipercor

Etiquetas

Eurodiputados españoles han homenajeado este lunes en el Parlamento Europeo a las víctimas del atentado que ETA perpetró el 19 de junio de 1987 en el centro comercial Hipercor de Barcelona, en el que fallecieron 21 personas y 45 resultaron gravemente heridas.

El acto ha sido organizado por las eurodiputadas Teresa Giménez Barbat y Maite Pagazaurtundúa, ambas pertenecientes al grupo Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) en la Eurocámara, según ha explicado la formación en un comunicado.

En él han participado, por parte del Partido Popular, los eurodiputados Agustín Díaz de Mera, Francisco Millán Mon, José Ignacio Salafranca, Ramón Luis Valcárcel y Carlos Iturgáiz. De PSOE han acudido al homenaje Ramón Jáuregui, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, Javier López e Inés Ayala Sender. Del mismo modo, han participado en el evento Izaskun Bilbao (PNV), Jordi Solé (ERC) y Ernest Urtasun (ICV)

Durante el acto, Giménez Barbat ha destacado que los 30 años del "brutal atentado" de Hipercor "ofrecen una ocasión para que Europa sepa lo que el fanatismo ideológico es capaz de hacer en el seno de una sociedad democrática y pacífica" si no se actúa para prevenirlo.

"Me prometí a mí misma que si llegaba a este Parlamento las más de 800 víctimas del grupo terrorista tendrían en él un reconocimiento a su memoria", ha expresado durante su intervención en el homenaje.

"No olvidamos no queremos que se repita. No queremos que nadie sea perseguido", ha afirmado Pagazaurtundúa en Twitter. "No hay que olvidar ni alimentar el olvido interesado y la reestructura del pasado. No merecen menos las víctimas ni nuestra sociedad", ha escrito en la misma red social.