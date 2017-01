Doble explosión en un hotel de la capital de Somalia con 13 muertos

Al menos 13 personas han muerto y varias decenas más han resultado heridas en el atentado suicida contra un hotel del centro de Mogadiscio, la capital de Somalia obra del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, según informa la emisora Radio Shabelle. Un responsable de seguridad ha indicado a la emisora que un suicida del grupo terrorista ha hecho estallar un coche bomba contra el hotel Dayax, mientras que, según un testigo, el vehículo empleado en el atentado sería un camión.

A continuación, hombres armados se han abierto camino a tiros, tras lo cual se ha producido una segunda explosión que, según los periodistas locales, ha sido muy potente. De acuerdo con estos últimos, entre los heridos habría varios periodistas y fotógrafos. Según ha informado la emisora Al Andalus, vinculada a Al Shabaab, el grupo está detrás del atentado. "Muyahidines bien armados atacaron el hotel y están ahora luchando dentro del mismo", ha señalado la radio, según recoge Reuters.

La Misión de la ONU en Somalia (UNSOM) ha "condenado el atentado suicida de hoy contra el hotel Dayax en Mogadiscio". "Los extremistas violentos nunca triunfarán en Somalia", ha asegurado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

A number of Journalsts who rushed to the scene of the attack at Dayah hotel, injured in the 2nd blast. Gunmen still inside the hotel. pic.twitter.com/oUjySeGlTx