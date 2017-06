LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL CREE QUE TRAS UN ATENTADO LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS ES PRIMORDIAL

Etiquetas

La portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, aseguró este miércoles que desconoce los motivos por los que las autoridades británicas no han ofrecido aún información sobre el paradero del español Ignacio Echeverría y dijo que cuando se produce un atentado el cuidado de las víctimas deber ser una prioridad.En una entrevista en Onda Cero, Delgado indicó que las identificaciones ágiles y fiables fueron un prioridad para las autoridades españolas tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.Sobre la falta de información respecto a Echeverría, Delgado aseguró no tener "ninguna explicación, no lo sé, no sé qué está ocurriendo, si es por cuestiones operativas o por otro tipo de cuestiones", pero en todo caso consideró que este vacío informativo es “una anomalía” en un momento en el que las víctimas deben recibir “asistencia, cobijo e información".