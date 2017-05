Familiares y representantes políticos recuerdan a Tomás Caballero en el 19º aniversario de su asesinato

Etiquetas

Javier Caballero ha afirmado, en su intervención, que "la utilización de la violencia ni su desaparición puede ser nunca una cuestión de estrategia política"

Familiares y representantes políticos han recordado este sábado en el Cementerio de Pamplona al concejal de UPN Tomás Caballero asesinado el 6 de mayo de 1998 por la banda terrorista ETA cuando se dirigía a su trabajo en el Consistorio desde su domicilio en el barrio de la Milagrosa.

El acto ha comenzado a las 11.00 horas con una ofrenda floral por parte de todos los grupos de la corporación municipal del Ayuntamiento de Pamplona, al que ha seguido un responso realizado por el cura de la parroquia de San Lorenzo, Javier Leoz.

Al homenaje han acudido representantes de todas las formaciones del Ayuntamiento de Pamplona, encabezados por el alcalde Joseba Asiron, así como miembros de las distintas fueras parlamentarias. Ha contado, también, con la presencia de la presidenta de Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba. La familia ha estado arropada por compañeros de partido de Tomás Caballero entre los que se encontraba el ex presidente Miguel Sanz.

Javier Leoz ha recordado cómo, hace 19 años, "la vida de Tomás Caballero era injustamente cortada por manos que, lejos defender la verdad a pleno día, prefieren la cobardía y las sombras de la noche". "Se puede quitar a un lado a las personas, los amigos y, sobre todo, los adversarios, pero a la larga los ideales que representa la verdad, la justicia o la fe íntegra es imposible talar", ha afirmado.

Leoz ha destacado que los familiares y amigos de Tomás Caballero "seguís manteniendo no sólo la memoria de un día infausto" sino "la integridad de una persona que supo gastarse y desgastarse en tiempo turbulentos cuando la serpiente del terrorismo lo mordía todo en Navarra con el veneno de la muerte".

El párroco de San Lorenzo ha pedido por "el fin de la perversión de la conciencia, por las veces que se confunde el mal con el bien, o la muerte de una persona inocente con otras reivindicaciones que no contribuyen a la paz social y mucho menos a la reconciliación". "Es necesario estar al lado de las víctimas del terrorismo", ha reivindicado.

UN "ACTO OBLIGADO DE COMPROMISO CON LA PAZ Y LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA"

El acto ha contado, además, con las palabras de Javier Caballero, hijo de Tomás Caballero, que ha recordado los 19 años "desde aquel terrible 6 de mayo de 1998" que "son 19 aldabonazos que tenemos que sentir en nuestras conciencias para poder construir entre todos el futuro de libertad, de justicia y de paz por el que mi padre luchó y que le costó la vida".

Javier Caballero ha agradecido al Ayuntamiento de Pamplona su participación en el acto de recuerdo y homenaje "a quien formó parte de esa corporación, primero en los difíciles años de lucha por la libertad de la que hoy disfrutamos, llegando a ocupar la alcaldía, y que posteriormente, con el mismo compromiso, fue asesinado por representar a la mayoría de los pamploneses como portavoz de UPN frente a la barbarie y la sinrazón". Un atentado "contra la mayoría de los pamploneses a los que se quiso acallar su voz", ha añadido.

Ha afirmado, además, que este homenaje es "un acto obligado" y de "compromiso con la paz y la erradicación de la violencia" que "tiene que ser también de recuerdo y homenaje del Ayuntamiento y del conjunto de la ciudadanía de Pamplona a todas y cada una de las 26 víctimas que ETA ha dejado en la ciudad a lo largo de su infausta vida que, aun hoy, no ha acabado". "Todas ellas son víctimas inocentes de un conflicto que sólo existía en las mentes de sus asesinos que pretendían imponernos sus ideas de formas totalitaria", ha aseverado.

Caballero ha recordado las palabras pronunciadas por su familia en el funeral de su padre, hace 19 años, en las que se afirmó que la muerte de Tomás Caballero "ha demostrado que no hay nada más inútil, nada más vano, que quitar la vida a alguien" y "qué equivocados están los que piensan que la violencia es el camino para encontrar la solución a algún problema" y que "el dolor de las familias sirve para algo".

Un mensaje que "cobra hoy plena vigencia porque sólo podemos construir el futuro si creemos ciega y visceralmente que la utilización de la violencia y también su desaparición no puede ser nunca una cuestión de estrategia política, es sencillamente una cuestión de dignidad, de valores y de altura moral". "La mayoría de la sociedad ha sabido construir la paz y vencer a ETA por esa mayor altura moral", ha afirmado.

Ha reconocido que la presencia en el acto de una representación de "todos los pamploneses" es "un gesto que ayuda". "Pero mucho más importante que un gesto es nuestra actuación en el día a día, nuestro compromiso permanente y sincero en la construcción de un futuro con valores y compromisos éticos y morales".

"Verdad, memoria, reparación, dignidad y justicia; no podemos hablar de ello como un mantra vacío de contenido con el que todos estamos de acuerdo irreflexivamente", ha continuado Javier Caballero, que ha remarcado que "si realmente creemos en ello tendremos que asumir que esas palabras no son compatibles con seguir jaleando a los asesinos, con pretender blanquear y falsear la historia, con buscar justificaciones a la existencia de la violencia, con establecer difíciles equidistancias sin llamar a las cosas por su nombre o con simples operaciones de maquillaje". "No se puede pasar página como si nunca hubiera ocurrido, es precisamente el recuerdo y el reconocimiento de quienes se han quedado por el camino el que debe cimentar la convivencia", ha reivindicado.

"Este acto solo tiene sentido si sirve para reconocer el daño causado, para proclamar el inmenso error que ha supuesto la existencia de ETA y para exigir su disolución", ha insistido. "Solo tiene sentido si con la misma unidad con la que recordamos la memoria de mi padre, exigimos a los asesinos que se esclarezcan todos los asesinatos que han cometido. Nunca podremos celebrar el fin de la violencia mientras sigan existiendo familias que no sepan quién mató a su familiar", ha concluido.