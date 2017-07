EL GOBIERNO CELEBRA LA RECTIFICACIÓN DE CARMENA PORQUE “LA UNIÓN DE LOS DEMÓCRATAS ES UNA BUENA COSA”

Etiquetas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, celebró este martes que el Ayuntamiento de Madrid haya rectificado y finalmente vaya a desplegar una pancarta durante la concentración en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP secuestrado y asesinado por ETA hace 20 años, ya que “la unión de todos los demócratas es una buena cosa”.En los pasillos del Congreso de los Diputados, se refirió así a que los cuatro grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid rendirán finalmente mañana dos homenajes conjuntos al concejal de Ermua asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco: uno promovido por el PP en la Plaza de la Villa y otro el convocado por el Ayuntamiento ante el Palacio de Cibeles. “Me parece muy bien (la rectificación)”, dijo Méndez de Vigo, para a continuación resaltar que Blanco es “un símbolo de la lucha contra el terrorismo” y “de la lucha por la libertad”. “Nos pertenece a todos y me parece muy bien que rindamos todos mañana homenaje a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas”, añadió.Recordó que en España hubo “un terrorismo sanguinario que quería acabar con el Estado de Derecho” y celebró que ETA ya está “derrotada”. Además, resaltó el ejemplo de España de “cómo hay que vencer al terrorismo” y “cuáles son las armas” en el actual contexto de terrorismo yihadista a nivel internacional.“Poner de manifiesto la unión de todos los demócratas es una buena cosa”, remarcó el también ministro de Educación, Cultura y Deporte una vez se resolvió la controversia suscitada por el hecho de que el Gobierno municipal no pensara inicialmente organizar un acto institucional por el aniversario del asesinato, aunque no descartara sumarse a alguno.