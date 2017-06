Gamarra recuerda la lección de "resistencia, unidad y sacrificio" de nuestros antepasados y anima a seguir su ejemplo

Etiquetas

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha recordado este sábado frente a las Murallas del Revellín "la lección magistral de resistencia, de unidad, de sacrificio y de lucha de nuestros antepasados en 1521 por unas convicciones y unos objetivos que debemos recordar y rememorar siempre" y ha animado a los riojanos a seguir su ejemplo frente a los nuevos retos y desafíos que vienen por delante.

Gamarra ha defendido que hoy "ser logroñés y ser riojano es la mejor manera de ser español" porque "somos mas fuertes cuanto más lo es nuestro país" y ha apelado "a la unidad de un pueblo y al orgullo de una ciudad" como es Logroño.

Por ello, hoy, aquí, "en el mismo sitio donde lo hicieran nuestros antepasados, renovamos nuestro compromiso con los valores de la democracia y del Estado de Derecho, reivindicando la soberanía nacional y la pertenencia al gran proyecto europeo".

Cuca Gamarra ha ofrecido estas palabras a los asistentes a la ofrenda de flores y acto de Evocación Histórica de la Ciudad que se celebran dentro de las fiestas de San Bernabé y que ha contado también con la actuación de los grupos de danzas, Aires de La Rioja, Contradanza y Grupo de Danzas de Logroño así como de la Agrupación Musical de Logroño.

Al acto ha asistido, además, el presidente del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, al igual que la presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González, y el delegado del Gobierno en la región, Alberto Bretón, entre otras autoridades.

Tras la tradicional ofrenda floral al patrón, San Bernabé, y bailes riojanos, la alcaldesa de Logroño ha tomado la palabra para recordar que "la unidad y el compromiso de todos los países, de todos los pueblos y de todas las personas" que han apostado por consolidar "un clima de convivencia basado en el respeto a los principios democráticos y al estado de derecho" debe imperar "por encima de cualquier otro principio".

"Y así lo reiteramos y defendemos, con la misma firmeza que lo hicieran nuestros antepasados".

TERRORISMO INTERNACIONAL, "PRINCIPAL AMENAZA PARA OCCIDENTE"

Porque aunque los retos no son los mismos, ya que "hoy no sufrimos la amenaza invasora de países vecinos, ni de tropas con ansias de conquista como las de entonces, sí estamos siendo objeto del ataque terrorista, de una cruel agresión basada exclusivamente en la sinrazón y el fanatismo, en una errónea y mal intencionada interpretación de una ideología que solo tiene que ver con el terror y la muerte".

El terrorismo internacional es en estos momentos "la principal amenaza para occidente. Y el camino para combatirlo se encuentra en los mismos principios que hoy reivindicamos en este entorno tan singular de Logroño".

IGNACIO ECHEVARRÍA, CIUDADANO EJEMPLAR

"Y nuevamente la historia no se repite, pero sí rima y estamos en esta nueva encrucijada" como nos ha enseñado nuestro compatriota Ignacio Echeverría en el último atentado de Londres, "ciudadano ejemplar que nos ha dado a todos un lección de la defensa de nuestros valores y de la libertad y a quien rendimos sentido homenaje".

Por todo ello, Cuca Gamarra ha pedido a los riojanos que no olvidemos "a aquellos que dieron la vida por defender a los demás, por hacer -de la ciudad del 1521 y también de la sociedad de hoy- un mundo más habitable, es un compromiso que tenemos como hombres y mujeres de bien".

PARTE IMPORTANTE DE NUESTRA HISTORIA

En su discurso, Gamarra ha recordado como un 10 de junio de hace casi quinientos años, "logroñeses anónimos escribieron en esta muralla que hoy preside este acto una parte muy importante de nuestra historia".

"Fueron capaces de sellar en ella una cruenta batalla, un sufrimiento extremo, pero también los principios y los valores que actualmente continúan muy presentes y que merecen nuestro homenaje y evocación", ha señalado.

La historia llevó a aquellos ciudadanos a recitar "un poema de aires desafiantes y amenazantes en 1521, cuando las tropas del general francés Asparrot se aproximaban a Logroño para ejecutar un asedio inminente". Cuando las campanas de la iglesia de Santiago repicaban y congregaban a los vecinos de la ciudad para diseñar una estrategia de defensa y cuando "para reafirmar un firme compromiso con Logroño, apelaron a la unidad de un pueblo y al orgullo de una ciudad".

Aquella determinación culminó un día como hoy de 1521. "Y lo hizo ya con aires de júbilo tras conocer que el ejército francés se batía en retirada ante la resistencia y el contraataque de vecinos nuestros y las noticias que presagiaban la llegada de refuerzos procedentes de Nájera".

Esa proeza fue "el triunfo de una ciudad, de nuestra ciudad, pero sobre todo de sus ciudadanos y del valor de la libertad".

NUEVOS DESAFÍOS

"Hoy, vemos, con la misma ilusión, que muchos de aquellos versos que un día se sellaron con pluma y tintero, permanecen intactos".

Todo porque, aunque los retos cambien, seguimos teniendo desafíos. Hoy, a los pies de estas murallas, "podemos manifestar, sin reparos, que Logroño es hoy una ciudad muy viva y dinámica", que nuestras empresas, nuestros empresarios, nuestros emprendedores y nuestros trabajadores asumieron -en los momentos menos favorables- esos principios basados en el trabajo, la constancia, el sacrificio y la unidad en aras de un objetivo común.

Asumieron, en definitiva, "los valores que quedaron grabados en la historia de esta ciudad allá por el año 1521 y de los que estas murallas son fiel y eterno testigo".

Una victoria que, como bien ha señalado la edil, "no puede ser consumada ni totalmente celebrada mientras el progreso no alcance a todos y cada uno de los vecinos de esta ciudad".

También "sabemos que la victoria no será celebrada mientras exista un solo caso de violencia de género o mientras haya jóvenes que no puedan acceder a un puesto de trabajo" o "mientras haya un solo vecino de Logroño que no haya logrado incorporarse a la senda de futuro y bienestar por la que ya viaja el resto de la ciudad".

Para llegar hasta ahí, Gamarra ha apostado por "luchar" porque vale la pena" y por ello, Logroño "tiene causas y desafíos para seguir luchando: por evitar que se instale la desigualdad, por afrontar las circunstancias de una sociedad envejecida, por un mercado laboral en evolución que deberá hacer frente a la cuarta revolución industrial, por el cambio climático y lograr un mundo mejor para nuestros hijos, por el problema de la crisis de la representación democrática".

SEGUIR GANANDO BATALLAS

Para ello "deberemos armarnos de ingenio, de astucia y de creatividad, para ganar la batalla a esos sueños que en algún momento conquistaron nuestras mentes" sin "excusas para rendirse".

"Estas murallas hablan de héroes pasados que defendieron su ciudad, pero también sirven de ejemplo para los héroes de hoy, todos aquellos que dedican parte de su vida a una labor altruista de ayuda a los más necesitados", ha defendido.

En definitiva, estas murallas hablan de ciudadanos anónimos "que hicieron grande a Logroño y cuya herencia no es sino una fuente de inspiración en la que detenernos para hacer frente a cualquier adversidad".

Por todo ello, ha pedido la alcaldesa, "seamos capaces de continuar el poema de esta historia sin repetir hambrunas ni conflictos, pero buscando siempre esa palabra perfecta que defina nuestro presente, que dibuje nuestro futuro y que rime exclusivamente con nuestro júbilo".

"Voces que riman, que suenan bien, porque se articulan al mismo tiempo. Porque desde que en 1521 se alzaron bien firmes contra el invasor, los logroñeses supimos que puede haber opiniones distintas, que hay que conjugarlas mediante el diálogo para llegar al entendimiento, pero que siempre Logroño, la defensa del territorio y de los valores que nos identifican a los logroñeses, está por encima de visiones parciales".