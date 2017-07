Garrido defiende homenajear a Miguel Ángel Blanco y afea que Podemos "siempre parece estar del lado de los malos"

Etiquetas

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que se ponga "por una vez del lado de la razón" en el caso del homenaje al concejal popular asesinado por ETA el 13 de julio de 1997,Miguel Ángel Blanco, y ha criticado que Podemos "siempre parece estar del lado de los malos".

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno preguntado por la postura adoptada por parte del Ayuntamiento de Madrid en el caso del homenaje al exedil cuando se cumplen 20 años de su asesinato, Garrido ha pedido al Ayuntamiento, a Podemos y a los Grupos que están en Ahora Madrid que "no busquen ningún pretexto para no homenajear a Miguel Ángel Blanco".

El popular ha considerado "lamentable lo que están haciendo" y ha afeado que Podemos "está siempre del lado de las causas que no representan a la inmensa mayiría de la sociedad". "Con 'Alfon', recibiendo a los que apalearon a los guardias civiles en Alsasua, a Andrés Bódalo", ha citado como ejemplos.

"Siempre parecen estar del lado no de los buenos, sino de los manos. Es lamentable esta actitud de Podemos, en este caso de Ahora Madrid. Creo que no deben no buscar ningún pretexto, ninguna excusa. Todos los grupos políticos le pedido homenaje, el Grupo Popular lo va a hacer", ha señalado.

Garrido ha pedido al Ayuntamiento que "se ponga, por una vez, del lado de la razón, en el que están la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país", también los votantes de Podemos, ya que "la inmensa mayoría saben reconocer el sacrificio que supuso el asesinato de Miguel Ángel Blanco".

El 'número dos' de Cifuentes ha indicado que ayer populares de Madrid asistieron a un homenaje a Miguel Ángel Blanco y ha destacado que ayer la diputada nacional y hermana de Miguel ángel Blanco, Mari Mar blanco, dijo que su hermano "representa a todas las víctimas".

"Todos sabemos que hay un antes y un después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Un antes muy triste en el que las víctimas de ETA sólo percibían prácticamente soledad en el País Vasco y un después, en que gracias a su triste sacrificios la sociedad vasca reaccionó de otra manera", ha considerado Garrido.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha señalado que el asesinato del concejal de Ermua "fue el principio del fin de la banda terrorista ETA" y es "una víctima desgraciadamente muy singular que representa a todas y cada una de las víctimas del terrorismo en España".