Gobierno: Ceuta y Melilla no están "más amenazadas" por el terrorismo por el vídeo de Al Qaeda pidiendo "recuperarlas"

El Barkani señala que se mantendrá el nivel 4 antiterrorista como en el resto del país, si bien subraya que "no podemos bajar la guardia"

El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, ha rechazado este lunes que Melilla y Ceuta estén "más amenazadas" por el terrorismo yihadista después de que el líder de Al Qaeda declarara este sábado la "yihad" a España para "liberar de los infieles" Ceuta y Melilla, por lo que ha señalado que se mantendrá el nivel 4 antiterrorista como en el resto del país, si bien ha subrayado que "no podemos bajar la guardia".

En declaraciones a los periodistas tras presidir la Comisión de Seguridad de la Delegación del Gobierno, con la participación de los máximos responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la Ciudad Autónoma, ha manifestado que el riesgo que corre Melilla "es similar al del resto del mundo".

El Barkani ha manifestado que "Ceuta y Melilla no están más expuestas al terrorismo, al menos, no más que en otros puntos del mundo", por lo que opina que ambas ciudades no han variado su situación tras la amenaza proferida este sábado por el líder de Al Qaeda, Aymán al-Zawahirí, en la que pide a sus seguidores que actúen contra los que se han apropiado de las tierras musulmanas. Es la sexta vez que el líder terrorista amenaza a España, con vídeos sobre la "Reconquista" y la caída de Al Andalus y de la "recuperación" de Ceuta y Melilla.

El representante gubernamental ha recalcado que a pesar de ello se va a mantener el mismo nivel de alerta antiterrorista que el resto de España, además de señalar que cree que este tipo de manifestaciones de Al Qaeda obedecen a la disputa que mantiene con el autodenominado Estado Islámico o Daesh para disputarse el liderazgo como bandas terroristas, porque la amenaza sobre Ceuta y Melilla de Al Qaeda "es genérica".