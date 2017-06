ZOIDO INTENTARÁ ACELERAR LA REPATRIACIÓN DEL CADÁVER DE IGNACIO ECHEVERRÍA

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy que su departamento y el conjunto del Gobierno intentarán acelerar la repatriación del cadáver de Ignacio Echeverría, el joven español que fue asesinado en el atentado del sábado en Londres.Zoido se refirió a esta cuestión en la rueda de prensa que dio para presentante el balance de delitos de odio en España correspondiente a 2016. Durante esta comparecencia, el ministro fue preguntado por el hecho de que las autoridades británicas trasladasen hoy a la familia de Echeverría que la repatriación del cadáver podría producirse entre este próximo sábado y el martes.A este respecto, el ministro dijo que si este plazo “se pudiera acortar”, el Gobierno hablará con las autoridades británicas para imprimir “celeridad” al proceso de vuelta de los restos del compatriota asesinado.“Si podemos reducir el plazo, se reducirá”, afirmó el titular de Interior, quien añadió, no obstante, que las gestiones de repatriación de cadáveres en la UE “se dilatan bastante” y que hay casos en que la vuelta de unos restos mortales puede retrasarse hasta 15 días, aun cuando no se trate de una muerte violenta.ESPERAR A LA AUTOPSIAEn cuanto a las circunstancias de la muerte de Echeverría, Zoido dijo que hay que ser “muy prudentes” y que “cualquier elucubración es muy arriesgada” en estos momentos. Añadió que la única información que tiene es la aportada por los amigos del asesinado, en el sentido de que fue acuchillado por un terrorista cuando golpeaba a otro con un monopatín, algo con lo que el español trataba de evitar el ataque a una mujer.Por otra parte, Zoido reiteró que en la reunión de ministros de Justicia e Interior de la UE (JAI) de este viernes en Luxemburgo pedirá que se reconozcan a las víctimas del terrorismo “una serie de derechos” en caso de atentado.Explicó que pedirá que se establezcan entre los países europeos unos “mecanismos” para “que no se vuelvan a producir” casos como el de Echeverría, a cuya familia sólo se confirmó este miércoles, tres días después del atentado, que era uno de los fallecidos.