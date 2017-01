Juncker aboga por demostrar a aquellos que quieren "desmantelar" la UE que "se equivocan totalmente"

Etiquetas

Advierte a May de que un discurso "no lanza las negociaciones" sobre el Brexit

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha instado a "decir claramente y demostrar" a "aquellos que piensan que ha llegado el momento de desmantelar Europa" que "se equivocan totalmente", al mismo tiempo que ha defendido que sin la UE ningún país estaría en condiciones de acoger a refugiados o luchar contra el terrorismo.

"Debemos decir claramente y demostrar sobre todo a aquellos que piensan que ha llegado el momento de desmantelar Europa que se equivocan totalmente. Sin la UE ningún Estado miembro estaría en condiciones de acoger a demandantes de asilo, ni de luchar contra el terrorismo ni de crear más Europa", ha asegurado en su discurso ante el pleno del Parlamento Europeo.

El presidente del Ejecutivo comunitario ha reconocido que "la mayoría de los responsables políticos, la mayoría de los ciudadanos y la Comisión" hubiera querido una respuesta más rápida y más solidaria a los acontecimientos de 2016.

"A menudo dudamos, titubeamos y, a veces, estamos divididos, y eso ha ido a favor de los extremistas, a los que les ha faltado tiempo para acusar a Europa de todos los males. Querría decir ahora que se equivocan y además engañan a los que dicen que el repliegue en sí mismos y el cierre de fronteras es la solución", ha señalado.

Así, Juncker ha reclamado este miércoles la necesidad de tener "grandes ambiciones" para enfrentarse a la amenaza del terrorismo, para reaccionar "de manera adecuada" a la decisión de Londres de abandonar el bloque comunitario y para tratar con la Administración Trump.

"Tenemos más que nunca necesidad de grandes ambiciones para afrontar la amenaza terrorista, para encontrar la manera adecuada de reaccionar a la decisión de Reino Unido de abandonar la UE y para lidiar con los Estados Unidos de Donald Trump", ha expresado.

También ha advertido a la primera ministra británica, Theresa May, de que "un discurso por sí solo no lanza las negociaciones" para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. "Tomo nota del discurso de la primera británica británica, pero un discurso por sí solo no lanza las negociaciones", ha afirmado, antes de recordar que es necesario que Londres notifique formalmente su salida del bloque comunitario.