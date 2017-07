La juez Laurence Le Vert "no está convencida" de que ETA haya hecho "una entrega masiva de armas" en Bayona

Etiquetas

Asegura que la banda ha dejado de matar por "la presión" y "falta de recursos" y "agotamiento" de las familias de los presos etarras

La juez francesa Laurece Le Vert, especializada en la lucha antiterrorista, ha asegurado este viernes en Santander que "no está convencida" de que la banda terrorista ETA haya hecho "una entrega masiva de armas" y cree que los llamados 'artesanos de la paz' contaron "cosas no creíbles" el pasado mes de abril.

Ese día, el integrante del 'grupo de Luhuso' Michel Tubiana comunicó que ETA entregó 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y "miles y miles" de detonadores y munición distribuidos en ocho zulos ubicados en Francia.

Durante su intervención en francés en la última jornada del encuentro 'De Hipercor a Ermua. El terrorismo y sus víctimas', que se ha celebrado esta semana en la Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Le Vert ha asegurado que no sabe por qué "tienen que venir" los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV).

De hecho, ha afirmado que "no cree en este tipo de mediaciones", que no ve "cómo se puede esperar una mediación eficaz", que este tipo de actos son "puestas en escena" y que el material de ETA "todavía no se ha devuelto del todo, y no debemos olvidar que es material robado". "No tienen derecho a poner la mano sobre esos materiales, que tienen que ser devueltos o incautados directamente", ha zanjado.

Del mismo modo, opina que la banda terrorista ETA ha dejado de matar debido a "la presión" policial y judicial, así como por la "falta de recursos" y al "agotamiento" de las familias de los presos y los "largos trayectos" que tienen que hacer para verles.

Igualmente, ha recordado que "el combate contra ETA ha sido muy difícil", con momentos "muy complicados", pero ha reivindicado la colaboración entre España y Francia "para hacer todo lo posible por que las víctimas fueran atendidas lo mejor posible". En este sentido, ha asegurado que "ninguno de nosotros se arrepiente de haber pasado largos años en la lucha contra ETA".

A este respecto, el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, ha destacado sobre Le Vert que fue galardonada con el Premio fundación víctimas del terrorismo 2016, treinta años dedicada a investigar a ETA, con un trabajo que "le ha procurado muchas veces muchos disgustos, problemas en su seguridad personal, a pesar de lo cual se ha mantenido firme", para "hacer posible lo que al final se ha producido, la derrota de ETA".

Domínguez también ha recordado la intervención de Le Vert para proporcionar al Centro Memorial la documentación de las investigaciones de la banda terrorista ETA.

EL FINAL CON EL DOBLE ASESINATO DE CAPBRETON

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que la banda terrorista cometió "un gravísimo error" asesinando a dos guardias civiles en la localidad francesa de Capbreton en 2008. En su opinión, uno de los dos asesinados "no habría tenido que morir si Carrera Sarobe no lo hubiera rematado".

"Fue un acto absurdo, los agentes no estaban armados. Carrera Sarobe no estaba amenazado, pero mató por odio, la razón principal era el odio y el deseo de hacer daño al cuerpo de la Guardia Civil", ha lamentado la juez, ya jubilada, quien ha calificado este acto de "un craso error, un error de estrategia" que supuso "el final" para Sarobe y para ETA.

Como consecuencia de estos asesinatos, tal y como ha recordado, "la presión contra ETA comenzó entonces a ser mucho mayor" y que "los servicios judiciales y de información hicieron todo lo posible por neutralizar a los últimos clandestinos en Francia" y en otros países. "Hay pocos libres y hay muchas pruebas contra ellos, si los detenemos podremos juzgarlos", ha pronosticado.

En su intervención, Le Vert ha destacado que gracias a "las noches sin dormir" haciendo registros y a las "muchas horas de pie" en los interrogatorios se han sacado a la luz "muchísimos documentos que nos han ayudado muchísimo".