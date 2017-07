EL PP DE MADRID CARGA CONTRA CARMENA: “HA HOMENAJEADO A DELINCUENTES CONVICTOS” Y NO A MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Etiquetas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Almeida, cargó este lunes con dureza contra la actitud de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, por no querer colgar una pancarta en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, concejal vasco del PP asesinado por ETA hace 20 años, ni organizar un acto propio, mientras que “ha homenajeado a delincuentes convictos”.Almeida se pronunció en estos términos en el acto de homenaje a Blanco en la sede de nacional del PP, que fue presidido por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, bajo una pancarta con una fotografía del concejal y el rótulo ‘Sigues dejando huella’.Sobre la decisión del Ayuntamiento de no organizar un homenaje propio a Blanco al considerar que sería discriminatorio con el resto de las víctimas, se quejó de lo “triste” que es que Carmena “no quería homenajearle con un argumento completamente falaz”.Aseguró que “no hay ninguna víctima que se haya quejado” de que se hiciera un homenaje a Miguel Ángel Blanco en la ciudad de Madrid y destacó que el equipo de Gobierno de Carmena “ha homenajeado a delincuentes convictos como Alfon, como Andrés Bódalo” y “hace continuamente apología de la violencia de determinados grupos en Madrid”.Por ello, el concejal popular insistió en que es “triste” que el Consistorio madrileño “no quiera homenajear a una persona que fue un símbolo no del PP, sino de toda España, cuando se gritó ‘basta ya’ frente a la barbarie terrorista” de ETA.