MADRID. EL PP PEDIRÁ LA REPROBACIÓN DE ROMMY ARCE E INVITA A PSOE Y CS A SUMARSE

Etiquetas

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid pedirá la reprobación de la concejala presidenta de Arganzuela, Rommy Arce, en el pleno de distrito del próximo miércoles, y espera que el PSOE y Ciudadanos se unan a la iniciativa.Así lo anunció hoy el portavoz 'popular', José Luis Martínez-Almeida, quien anunció que invitará a sus homólogas del PSOE y Ciudadanos, Purificación Causapié y Begoña Villacís, a acudir los tres juntos al pleno del distrito el próximo miércoles para protestar conjuntamente por el comportamiento “autoritario” de esta concejala. Las tres formaciones ya han llegado al acuerdo de no presentar ninguna iniciativa en el pleno del distrito como acto de protesta por el comportamiento de Rommy Arce. “Creo que ha llegado el momento de decir ‘basta ya’ a esta concejal. No vamos a consentir ni un minuto más ese desprecio que manifiesta en todos los plenos municipales a la labor de la oposición”, señaló Almeida.“PP, PSOE y Cs nos tenemos que unir para defender la democracia que esta concejala está pisoteando todos los meses en los plenos que preside”, apostilló, en referencia a que, a su juicio, Arce incumple sistemáticamente el mandato que tiene de permitir que los plenos del distrito se graben.El portavoz del PP recordó que, ya en enero de 2016, el PP expresó su protesta por que Arce, de la órbita de la plataforma Ganemos, equiparara en un pleno municipal la “violencia policial” a la de la banda terrorista ETA. Arce también es de las concejalas que habitualmente se ausenta de votaciones en las que Ahora Madrid aprueba posiciones que discute Ganemos.Finalmente, Almeida instó a la alcaldesa, Manuela Carmena, a que "tome cartas en el asunto y no se limite, como suele hacer siempre, a echar una bronquita a su concejala, y pelillos a la mar, como si aquí no pasara nada”.