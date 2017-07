MADRID. VILLACÍS: HABRÁ PANCARTA POR MIGUEL ÁNGEL BLANCO EN LOS GRUPOS MUNICIPALES SI NO LA HAY EN CIBELES

Etiquetas

- Celebra el "intento de rectificación" de Carmena sumándose al homenaje promovido por la FEMP. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, advirtió este martes de que habrá pancarta por Miguel Ángel Blanco “quiera o no lo quiera Ahora Madrid o Podemos”, porque “si no cuelga en Cibeles colgará del edificio de grupos municipales”, en la calle Mayor.En declaraciones al término de la sesión de la Comisión de Salud, Seguridad y Emergencias, Villacís remarcó que se encargarán de que haya pancarta los grupos que sí reconocen “lo que supuso la figura de Miguel Ángel Blanco” como catalizadora de “uno de los primeros pasos firmes de toda la sociedad en el rechazo de la violencia etarra”, que cualquiera que lo vivió sabe que merecía ser recordado hoy.La portavoz de Cs señaló la contradicción de que Ahora Madrid esté “cada dos por tres recordando lo que pasó hace 80 años”, con la Guerra Civil y el franquismo, y en cambio tenga “amnesia selectiva” sobre nuestra memoria más reciente. También las de que el Ayuntamiento ponga “pancartas para todo” y en cambio se niegue a poner una en la que se reconocen todos los madrileños, o la de que singularice al activista encarcelado ‘Alfon’ entre todos los presos y no lo haga con Blanco, pese a que ella no ha oído a ninguna asociación de víctimas quejarse por ello.Villacís subrayó que Cs sí quiere singularizar a las víctimas de ETA, pese a que Podemos tome esas siglas como “palabra tabú” por sus alianzas con Bildu en el País Vasco y Navarra, y concluyó que le “parece bien que haya un intento de rectificación del Ayuntamiento” sumándose al homenaje que ha promovido la FEMP en los municipios españoles mañana a las 12.00 horas, y garantizó que el grupo municipal de Ciudadanos estará en él.