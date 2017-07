EL PSOE DICE QUE MIGUEL ÁNGEL BLANCO ES UN “HITO” QUE MERECE UN “RECONOCIMIENTO”, PERO “TODAS LAS VÍCTIMAS MERECEN SER RECORDADAS”

Etiquetas

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, remarcó este viernes que “todas las víctimas tienen el mismo derecho a ser recordadas y respetadas”, pero recordó que ahora se cumplen 20 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y “merece un reconocimiento”.De esta manera se expresó en rueda de prensa en Ferraz cuando se le preguntó por la decisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de no colocar una pancarta en recuerdo del edil del PP asesinado por ETA el 13 julio de 1997, tras ser secuestrado. Hasta en tres ocasiones se le preguntó a Narbona por la posición del PSOE ante la decisión de Carmena y se limitó a destacar que, con “todo el respeto” a la alcaldesa, “todas las víctimas tienen el mismo derecho a ser recordadas y respetadas, pero se cumplen 20 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco y, con su muerte, puso en marcha un movimiento imparable por parte de la sociedad española y por eso, a mi juicio, merece un reconocimiento, porque su muerte y las circunstancias que la rodearon jugaron un papel extraordinariamente importante. Dicho esto, todas las víctimas merecen ser recordadas”, apostilló. Narbona anunció que mañana acompañará al exlehendakari y actual secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, al homenaje que se celebrará en Ermua (Vizcaya) en recuerdo de Blanco. La presidenta del PSOE y exministra remarcó que Miguel Ángel Blanco es un “hito en la historia contra el terrorismo”, en la que dijo que el PSOE ha contribuido en “muchos momentos” y no sólo como víctima, sino también “proponiendo respuestas”. Esto le dio pie a recordar que “la primera medida” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando fue elegido secretario general del PSOE en 2000 fue “ofrecer” al entonces Gobierno del PP el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.Para Narbona, esta fue una “iniciativa lanzada y mantenida en el tiempo con coherencia” por el PSOE y reafirmó que “todas las víctimas del terrorismo merecen ser recordadas” y que el “el PSOE ha estado siempre y lo estará siempre con todas las víctimas, más allá de cualquier episodio puntual”.Reiteró que esa es la “posición contundente y firme” de la Ejecutiva socialista, de “apoyo a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo”. El PSOE se ha visto inmerso estos días en una polémica por la posición de algunos de sus grupos municipales al no respaldar determinados homenajes de recuerdo a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su asesinato.