Mari Mar Blanco defiende "un relato de vencedores y vencidos" sobre ETA: "Nada les debemos y nada les daremos"

Etiquetas

Apuesta por "dar la batalla para conseguir un relato sin equidistancia ya que nunca han existido dos partes ni ha existido un conflicto"

Mari Mar Blanco, hermana del edil de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace veinte años por ETA, ha afirmado que las víctimas abogan por un relato en el que quede claro que "de manera unilateral se utilizó la violencia, un relato de vencedores y vencidos", y ha advertido a la organización terrorista de que "nada les debemos y nada les daremos".

La también diputada del PP ha intervenido en la primera jornada de la 'Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco' que, organizada por las Nuevas Generaciones del PP bajo el lema 'Sigues dejando huella', se desarrolla a lo largo de todo el fin de semana en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

En su intervención, Mari Mar Blanco ha agradecido a los presentes su presencia y ha reconocido que la presente ha sido una semana "dura" en la que ha tenido que "aguantar la bronca de alguna alcaldesa que me recriminaba que las cosas se negocian y hay que dialogarlas", en referencia a la polémica surgida con la primera edil madrileña, Manuel Carmena.

"Parecía que estábamos hablando del techo de gasto no de hacer simplemente un homenaje a una víctima del terrorismo. Para esto solo es necesario poner voluntad política de querer rendir homenaje a su memoria y a todas las víctimas. Homenaje a ese legado, al espíritu de Ermua y a esa rebeldía cívica", ha añadido.

De este modo, ha reconocido que pese a algunas "sombras" y los "posicionamientos de algunos partidos políticos", personalmente apuesta por quedarse "con la parte positiva, con el cariño de tantos compañeros que ha sido mi fuerza para llegar aquí".

"En nombre de mi familia gracias, porque habéis recordado y homenajeado a las víctimas como se merecen frente a quienes querían olvidar y hacer borrón y cuenta nueva", ha denunciado.

En este contexto, ha incidido en que los terroristas arrebataron a su hermano la vida "por defender unas ideas democráticas, por defender la convivencia en paz y libertad". "Decidió afiliarse al PP y entrar en política en un momento en que ser cargo del PP representaba mucho peligro", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que "el miedo se apoderó de nosotros, pero no por ello arrojamos la toalla".

Según ha resaltado, su hermano dio "el paso de afiliarse" al PP tras el asesinato del concejal de San Sebastián Gregorio Ordóñez y para defender "sin complejos la unidad de España y los valores y principios que sustentan las siglas" de la formación popular.

"NUNCA NEGOCIAR CON LOS TERRORISTAS"

"El PP vasco nunca permaneció impasible ante la amenaza. El miedo no supuso un muro que le impidiera salir a la calle. Asumió con entereza y firmeza la lucha contra el terrorismo manteniendo la posición de no negociar nunca con los terroristas. Una política de firmeza en la que no tenían cabida los atajos. Ceder o claudicar es lo mismo que legitimar y justificar el terrorismo e ir en contra de nuestra dignidad", ha dicho.

En su intervención, ha recordado además que ETA ha cometido a lo largo de su historia más de 800 asesinatos, aunque "se eleva a más de 1.000 el número victimas muertas por otros grupos terroristas que han atentado en España".

Además, ha recalcado que si ETA ha dejado de matar ha sido "en gran parte" gracias al esfuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Su trabajo incansable nos ha reconfortado durante años de terror y lo sigue siendo a día de hoy. Por ello, sigue siendo muy necesaria su presencia aquí en el País Vasco, le pese a quien le pese ya que hay dos partidos que prefieren que la Guardia Civil se marche", ha criticado en referencia a EH Bildu y PNV.

De este modo, ha resaltado que ETA ha sido "derrotada y está vencida", aunque no se puede "bajar la guardia" hasta que se disuelva de manera incondicional y entregue las armas.

"No podemos permitir que ahora que han dejado de asesinar consigan los objetivos por los que impuso tanto dolor. La victoria le corresponde a la democracia y a quienes siempre hemos estado al lado de la ley", ha indicado.

Blanco ha criticado, además, aquellos actos de "propaganda" que han pretendido "blanquear la historia de terror" de ETA o modificar la actual política penitenciaria.

"Ni lo han conseguido ni lo van a conseguir. La política es la misma, aplicar la ley. El único camino es el que marca el Estado de Derecho. El único horizonte a la vista es su disolución incondicional y la entrega de armas. Nada les debemos y nada les daremos. Lo único que recibirán es exigencia de su disolución, arrepentimiento, petición de perdón y colaboración con la justicia ya que a día de hoy hay más de 300 victimas sin sentencia judicial", ha advertido.

En este sentido, ha reconocido que el hecho de que se aplique la justicia "no quita el dolor, pero sí tranquiliza y ayuda a cicatrizar heridas".

"Debemos potenciar el esfuerzo por el relato de la verdad. No puede acomodarse la idea de que sin atentados ya todo es admisible y todo perdonado. Esta es la estrategia de ETA. Todos debemos dar la batalla, el final del terrorismo no consiste en que dejen la violencia sino que exige terminar con esas legitimaciones del terrorismo como herramienta política", ha afirmado.

A su juicio, la banda terrorista pretende lograr "nuestra rendición en la construcción del relato" y ha abogado por "dar la batalla para conseguir un relato sin equidistancia ya que nunca han existido dos partes ni ha existido un conflicto".

"Las victimas queremos un relato en el que quede claro que, de manera unilateral se utilizó la violencia, donde quien discrepaba era silenciado por las bombas y pistolas. Un relato de vencedores y vencidos", ha valorado.

Para lograr este fin ha considerado necesario la unidad de los demócratas ya que la división "nos debilita frente al enemigo común que es ETA y su entorno". "Mientras alimentamos la división y la crispación beneficiamos a ETA y perderemos un tiempo importante", ha concluido.