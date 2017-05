Morrissey: "Los políticos no tienen miedo porque nunca son las víctimas, pero la gente no tiene sus protecciones"

Etiquetas

El músico inglés Morrissey ha publicado un comunicado en el que reflexiona sobre el atentado terrorista del pasado lunes por la noche, cuando un terrorista explotó una bomba al término del concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, provocando 22 muertos y decenas de heridos de diferente consideración.

Morrissey, nativo de la zona de Manchester y que precisamente el lunes cumplió 58 años, empieza su texto relatando que estaba celebrando su aniversario cuando se conoció la noticia del atentado. "La ira es monumental. ¿Por qué motivo esto se detendrá?", plantea el músico británico.

Acto seguido, procede a criticar a la primera ministra británica, Theresa May; al alcalde de Londres, Sadiq Khan; y también a la Reina de Inglaterra y al alcalde Manchester, Andy Burnham. "Theresa May dice que estos ataques no nos romperán, pero ella vive su vida en una burbuja a prueba de balas. Ella evidentemente no tiene que identificar a ningún joven hoy en las morgues de Manchester", recalca.

"Además, que no nos romperán significa que la tragedia no le romperá a ella o a sus políticas de inmigración. La gente joven de Manchester ya está rota. Gracias de todos modos, Theresa. Sadiq Khan dice que Londres está unida con Manchester, pero no condena al Estado Islámico, que ha reclamado la responsabilidad del atentado", continúa reflexionando Morrissey.

En esta línea, el músico critica que la Reina haya recibido "absurdas alabanzas por sus fuertes palabras contra el ataque, a pesar de que ella no cancelara una fiesta en el jardín de Buckingham Palace". Por ello, denuncia que "en la prensa libre británica no se permite ninguna crítica" a su figura.

"El alcance de Manchester dice que el ataque es obra de un extremista. ¿Un extremo qué? ¿Un conejo extremo?. Todo el mundo parece petrificado para decir oficialmente lo que decimos en privado. Los políticos nos dicen que no tienen miedo, pero porque ellos nunca son las víctimas. Qué fácil no tener miedo cuando uno es protegido de la línea de fuego, pero la gente no tiene sus protecciones", denuncia.