Mueren seis trabajadores de Cruz Roja en un ataque en el norte de Afganistán

Seis trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han muerto y otros dos están desaparecidos tras un ataque registrado en la provincia de Jawzjan, en el norte de Afganistán, según ha informado el organismo.

El director general del CICR, Yves Daccord, ha asegurado que es el peor ataque que ha sufrido la organización en las últimas dos décadas. "Este es el peor ataque contra nosotros desde hace 20 años. Estamos todos indignados y muy tristes", ha asegurado, en un mensaje publicado en su cuenta social de la red social Twitter.

Daccord ha dicho que este miércoles es "un día negro" para el CICR y ha confirmado que hay dos miembros de su organización que están desaparecidos, además de los seis fallecidos en el ataque."Es trágico", ha añadido.

En un comunicado, el CICR ha dicho que el equipo atacado estaba compuesto por tres conductores y cinco oficiales de campo y que estaba realizando una entrega de materiales de primera necesidad en una zona al sur de la localidad de Shibergan, en la provincia de Jawzan. "El convoy fue atacado por hombres armados no identificados", ha añadido.

Shocked and devastated. We confirm that 6 ICRC staff were killed and 2 are missing in Jawzjan province, #Afghanistan . Statement to follow.

"It seems impossible..." A message from our Director-General @YDaccordICRC on the attack of our colleagues in Jawzan province, #Afghanistan. pic.twitter.com/PN22EdTE7D