ETA. EL ‘NÚMERO DOS’ DE EXTERIORES RECUERDA A MIGUEL ÁNGEL BLANCO ANTE REPRESENTANTES INTERNACIONALES

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, pidió hoy en el Foro España Internacional y ante representantes internacionales no olvidar “jamás” al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato a manos de ETA se cumplen este miércoles 20 años.Castro hizo esta referencia a Blanco al presentar esta mañana en Madrid a Fathallah Sijilmassi, secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UPM), quien participó en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum.Al presentar a Sijilmassi, Castro recordó al concejal de Ermua asesinado el 12 de julio de 1997 y resaltó que es “importante” recordar lo ocurrido y cómo este edil “amaba la libertad y la democracia”.El ‘número dos’ de Exteriores se refirió a que personalmente sintió tras este crimen un “dolor individual” que le hizo “más fuerte”, pero también la sociedad española debió hacer frente a “un dolor colectivo que nos hizo más fuertes para derrotar a ETA”.“NO NOS LO QUITARÁN DE LA MEMORIA”Por este motivo, Castro pidió a los presentes en el encuentro informativo, entre los que había representantes de Francia y China, entre otros países, que “jamás” olviden a Blanco y que “cualquier 12 de julio” hablen de su testimonio a sus amigos y familiares.“Le quitaron la vida, pero no nos lo quitarán de la memoria”, concluyó al respecto el secretario de Estado, tras lo cual su intervención fue aplaudida por los asistentes al desayuno informativo.Por otra parte, respecto a la Unión por el Mediterráneo, Castro destacó que esta organización se ha convertido en un “instrumento" muy útil y una “plataforma de gestión" para afrontar los retos de esta parte del mundo.Añadió que la UPM ha dado un "salto cualitativo" bajo la dirección de Sijilmassi, quien está desarrollando un programa "sensato y sólido", con proyectos de cooperación referidos a aspectos como el empleo o el agua. El secretario de Estado añadió que "el espacio mediterráneo no vive momentos fáciles", por lo que es importante respaldar a organizaciones como la que encabeza Sijilmassi.