PNV y Bildu frustran la declaración sobre Miguel Ángel Blanco pactada por PP, PSOE, Podemos y Cs en el Congreso

Etiquetas

El texto recalcaba que la sociedad española no será "digna" si no está basada "en el conocimiento de la verdad" de lo que sucedió

El PNV y EH Bildu han vetado este martes en el Congreso la lectura de una declaración institucional en memoria de Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su secuestro y asesinato a manos de la banda terrorista ETA, un texto que habían pactado el PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.

El PP promovió la iniciativa en homenaje al edil del PP de Ermua y la negocio buscando el apoyo del resto de grupos parlamentarios, ya que este tipo de declaraciones requieren la unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias.

Algunos grupos, como Unidos Podemos y PNV, mostraron sus reticencias a la primera redacción planteada por los 'populares' y los de Pablo Iglesias introdujeron una serie de cambios al texto, algunos de los cuales el partido del Gobierno ha acabado aceptando, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Finalmente, la redacción final ha recabado el apoyo del PP, el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, no así de los dos diputados de EH Bildu, que ya avanzaron que no plasmarían su firma, y de los del PNV, que cuestionan parte del contenido del texto. ERC, por su parte, apunta que no ha llegado a recibir el texto consensuado.

Los nacionalistas vascos censuran las formas con las que se ha entregado el texto --una hora y media antes del Pleno--, al que pusieron algunos 'peros' que, según denuncian, no han sido tenidos en cuenta en el documento definitivo, que les ha llegado ya a última hora y con la firma de los cuatro grandes grupos parlamentarios.

MIGUEL ÁNGEL BLANCO "NO SE MERECE ESTA IMPROVISACIÓN"

Además, han lamentado que no se haya logrado un consenso en torno a la figura de Miguel Ángel Blanco, quien, a su juicio, "no se merece esta improvisación" y han aprovechado para criticar que en el texto se realice una mirada al pasado que resulta "parcial" e "insuficiente" en el momento actual y para censurar la "total ausencia" de una mención a la construcción de un futuro de "convivencia y normalización".

En concreto, el texto vetado recuerda a Miguel Ángel Blanco, manifiesta, desde la unidad, su condena a cualquier forma de terrorismo y expresa su solidaridad y reconocimiento a todas las victimas y a sus familiares que durante años han sufrido el terrorismo de ETA, al que el Estado democrático y de derecho "ha conseguido derrotar" y en cuya lucha las víctimas han sido "referencia".

Asimismo, subraya que la experiencia de estos años pone de manifiesto que "sólo desde la unidad y la suma de esfuerzos" se puede derrotar a "uno de los peores enemigos de la democracia, que es el terrorismo".

Añade que la sociedad española "no será libre y pacífica" si no existe una convivencia basada en el "respeto" y la "tolerancia", y "no puede ser digna" si no está basada "en el conocimiento de la verdad, de lo que históricamente sucedió".

"Debemos contribuir entre todos a imponer socialmente una lectura de lo sucedido en clave de condena de las acciones terroristas manteniendo siempre la memoria de las víctimas y trabajando para su reparación", apostilla.

RIFIRRAFES EN EL PLENO

El nombre de Miguel Ángel Blanco ha salido a relucir en varios de los debates que han tenido lugar este martes en el Pleno del Congreso, donde diversos portavoces han mostrado su solidaridad con la familia del edil y han recordado el punto de inflexión que supuso su asesinato.

Uno de los que se ha referido a este asunto ha sido el portavoz de Cultura de Unidos Podemos, el vasco Eduardo Maura, quien ha asegurado recordar "perfectamente" lo que vivió "aquellos días de julio" cuando el tenía 16 años.

"Hoy recordamos el dolor sufrido por Miguel Ángel Blanco durante su secuestro y asesinato", ha dicho, antes de expresar su solidaridad con los familiares de Blanco, sus compañeros de partido y todos los ciudadanos de Ermua.

Pero también ha aprovechado para subrayar que el dolor que vivió toda España hace 20 años "es de todos" y que "nadie puede pretender ser mas que nadie" en este asunto. "En ese dolor nadie es más que nadie ni menos que nadie", ha remachado ante las críticas que previamente le habían dedicado desde el PP por las reticencias de Podemos a apoyar homenajes a Blanco en varias instituciones.

A continuación ha subido a la tribuna la diputada del PP María José García Pelayo, quien le ha replicado: "Coincido con usted en que nadie es más que nadie, pero reo que alguien es menos que nadie cuando no tiene la altura moral o no tiene la grandeza de corazón para reconocer o recordar que hace 20 años una persona, con independencia de la ideología que tuviera, dio su vida por defender las libertades de los demás".