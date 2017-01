El portavoz del PNV en el Senado cree que ETA no va a desaparecer mientras haya miembros en las cárceles

Etiquetas

Pide que haya "un diagnóstico" compartido entre los Gobiernos vasco y central para un final "ordenado" de la banda

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha afirmado que no es optimista con la posibilidad de que ETA "vaya a desaparecer o se vaya a disolver". "Entiendo que, mientras haya miembros de ETA que estén en las cárceles, ETA no va a desaparecer", ha apuntado.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Bildarratz ha instado al Gobierno del PP a que muestre disposición a llegar a "un diagnóstico" compartido con el Gobierno vasco para lograr un final "ordenado" de la banda.

El representante jeltzale ha reclamado, además, al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que ponga fin "a esta fase de excepcionalidad" en la política penitenciaria. En este sentido, ha recordado que en octubre de 2011 ETA anuncio el fin de su actividad armada y ha pedido "que las políticas de hoy no sean las mismas" que las de antes.

En este sentido, ha exigido el acercamiento de los presos y la puesta en libertad de los presos enfermos graves. "Dentro de la propia legislación, sin grandes cambios, se pueden dar pasos flexibles, positivos y, sobre todo, tiene que haber un diagnóstico compartido entre el Gobierno vasco y el español", ha apuntado.

ESCENARIO POST-ETA

A su juicio, "no es de recibo" que no se dé "una solución común de cara al post-ETA". "Es una de las historias más negras que ha habido en el Estado español. Hay que cerrarla de una manera ordenada. No puede ser que haya una banda terrorista, como ha sido ETA, que quiere entregar las armas y no puede. No tiene ningún sentido y no ocurre en ningún lugar del mundo", ha aseverado.

Jokin Bildarratz ha abogado por el "diálogo y el acuerdo", y ha señalado que no teme que haya "una vuelta atrás" en el mundo de ETA. "Es verdad que en la izquierda abertzaleha habido una corriente, ATA, que abogaba por endurecer sus expresiones, pero no creo que estemos en una situación similar", ha explicado.