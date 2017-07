PP, PSOE, PODEMOS Y CS SE PONEN DE ACUERDO EN QUE EN LA LUCHA ANTITERRORISTA LAS VÍCTIMAS HAN DE SER LA “REFERENCIA”

Etiquetas

- Coinciden en que “sólo desde la unidad y la suma de esfuerzos” se puede derrotar al terrorismo. El PP, el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se pusieron este martes de acuerdo en impulsar una declaración institucional sobre el veinte aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP secuestrado y asesinado por ETA, y consensuaron un texto en el que recalcan que en la lucha antiterrorista las víctimas han de ser “la referencia” y que “sólo desde la suma de esfuerzos” se derrota al terrorismo.La declaración institucional, a propuesta del PP, de momento la han firmado los cuatro grupos parlamentarios mayoritarios. Fuentes del PP explicaron a Servimedia que mantienen conversaciones con portavoces parlamentarios de otros grupos para ver si finalmente rubrican el documento propuesto, ya que para su lectura ante el Pleno es necesaria la firma de todos los grupos.El texto indica que “la experiencia de estos años pone de manifiesto que solo desde la unidad y la suma de esfuerzos se puede derrotar a uno de los peores enemigos de la democracia que es el terrorismo” y añade que “todos” han de contribuir a “imponer socialmente una lectura de lo sucedido en clave de condena de las acciones terroristas”.“En la lucha antiterrorista, las víctimas son nuestra referencia”, exponen los grupos firmantes, que recuerdan que ayer se cumplieron veinte años del día en el que el terrorismo de ETA “sembró de dolor y desolación a nuestro país” con el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco.Destaca que la banda terrorista ETA ha sido derrotada por el Estado democrático tras cincuenta años “de horror y sufrimiento” que han dejado “al menos 850 personas asesinadas, miles de personas chantajeadas y muchísimas familias que tuvieron que abandonar su tierra por la presión ejercida por los terroristas y su entorno”.“Por ello, el Congreso de los Diputados, en representación del pueblo español, quiere recordar en el día de hoy a Miguel Ángel Blanco, manifiesta desde la unidad su condena ante cualquier forma de terrorismo y expresa su solidaridad y reconocimiento a todas las víctimas y a sus familias que durante años han sufrido el terrorismo de ETA”, concluye esta propuesta.En el documento aparecen las firmas de Rafael Hernando (Grupo Popular), Margarita Robles (Grupo Socialista), Irene Montero (Grupo Unidos Podemos) y Juan Carlos Girauta (Grupo Ciudadanos) y, por el momento, siguen en blanco el hueco de ERC, del Grupo Vasco y del Grupo Mixto.Desde el PNV explicaron que no firman la declaración institucional con motivo del aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco porque recibieron el texto a las 13.30 de hoy, una hora y media antes de que diese comienzo la sesión plenaria y tras “mostrar diferencias con parte de su contenido” no recibieron “noticia alguna” hasta las 20.00 horas, momento en el que se les hizo llegar un nuevo texto firmado por los cuatro principales grupos.“Se constata, por tanto, que EAJ-PNV no ha participado en las modificaciones que se hayan producido con respecto al texto original”, argumentan, al tiempo que valoran que “a pesar de la mejora parcial” del escrito original, el nuevo contiene una “mirada exclusiva hacia el pasado” que resulta “parcial e insuficiente” en el momento actual. Por ello, lamentan que no se haya podido “llegar a un consenso”.