ETA. ZOIDO DICE QUE NO HAY “NINGÚN CAMBIO POSIBLE” EN LA POLÍTICA PENITENCIARIA RESPECTO A LOS PRESOS ETARRAS

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo este jueves que no hay “ningún cambio posible” en la política penitenciaria respecto a los reclusos de ETA y que no cabe al respecto “negociación alguna que no sea el cumplimiento escrupuloso de lo que establece la ley”.Así lo aseguró el ministro en un acto en la sede de su departamento, en el que presentó la tercera entrega de la publicación 'Cuadernos' del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, entidad oficial que se dedica a promover el recuerdo de los asesinados en España por la violencia terrorista. En este acto, al que acudieron distintos representantes de las asociaciones de víctimas, estuvieron también presentes la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado; y la directora de Víctimas de Interior, Sonia Ramos.En su intervención, Zoido se refirió a que la sociedad española tiene una “deuda eterna” con las víctimas del terrorismo y que su “ejemplo” ha sido “clave” para derrotar a ETA y es determinante para que futuras generaciones sepan distinguir entre “víctimas y verdugos” de la violencia etarra.“NO HAY MÁS CAMINO”Asimismo, el titular de Interior afirmó que “no hay más camino para ETA que disolverse y eso es lo que le exigimos, que desaparezca para siempre”. “Se lo exigimos hoy y se lo vamos a seguir exigiendo mañana y pasado mañana y así sucesivamente”, remarcó.Además, señaló que “no hay ningún cambio posible en la lucha contra el terrorismo ni en la política penitenciaria” y que no cabe “negociación alguna que no sea el cumplimiento escrupulosamente de lo que establece la ley”. El titular de Interior hizo estas consideraciones después de que en las últimas semanas se haya especulado con un eventual cambio en la política penitenciaria respecto a los presos etarras derivada del apoyo del PNV a los Presupuestos de 2017.En el acto también tomó la palabra Cospedal, quien se refirió a que “el terrorismo puede cambiar de pasamontañas o de siglas”, pero “su barbarie es siempre la misma”, en clara referencia a ETA y al yihadismo. La titular de Defensa pidió no perder el tiempo en “justificaciones” o “explicaciones”, sino responder con unidad, con firmeza y con el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, puesto que una sociedad es tanto “más justa” cuando honra a los que dieron su vida por el país.